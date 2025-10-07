विज्ञापन
कौन था शातिर चोर भीम जोरा? भजनपुरा के मशहूर डॉक्टर पॉल को मार डाला था, दिल्ली पुलिस ने किया ढेर

भीम जोरा दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था और उस पर कुल ₹1 लाख का इनाम घोषित था. उसके आपराधिक रिकॉर्ड में सबसे प्रमुख मामला सीनियर डॉक्टर योगेश चन्द्र पॉल की निर्मम हत्या का था. मूल रूप से नेपाल का रहने वाला भीम जोरा दिल्ली और हरियाणा में कई संगीन मामलों में वॉन्टेड था.

  • दिल्ली के दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस और गुरुग्राम पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में भीम जोरा मारा गया.
  • भीम जोरा दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था और उस पर कुल एक लाख रुपए का इनाम घोषित था.
  • वह सीनियर डॉक्टर योगेश चन्द्र पॉल की निर्मम हत्या के मुख्य आरोपी थे, जो लूटपाट के दौरान हुई थी.
नई दिल्ली:

दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जहां आस्था कुंज पार्क के पास हुई एक मुठभेड़ में कुख्यात भीम जोरा मारा गया. दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में हुई यह कार्रवाई, कई गंभीर वारदातों में वांछित इस बदमाश के आपराधिक अध्याय का अंत है.

कौन था भीम जोरा और उसका आपराधिक रिकॉर्ड?

भीम जोरा दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था और उस पर कुल ₹1 लाख का इनाम घोषित था. उसके आपराधिक रिकॉर्ड में सबसे प्रमुख मामला सीनियर डॉक्टर योगेश चन्द्र पॉल की निर्मम हत्या का था. मूल रूप से नेपाल का रहने वाला भीम जोरा दिल्ली और हरियाणा में कई संगीन मामलों में वॉन्टेड था.

डॉक्टर पॉल हत्याकांड

भीम जोरा दिल्ली के जंगपुरा इलाके में 65 वर्षीय सीनियर डॉक्टर योगेश चन्द्र पॉल की हत्या के मामले में वांछित था, जिसके लिए उस पर ₹50,000 का इनाम घोषित किया गया था. यह हत्या लूटपाट के इरादे से की गई थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर के घर में काम करने वाली महिला समेत कुल तीन लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन भीम जोरा फरार चल रहा था.

हत्या की वारदात बेहद क्रूर थी. आरोप के अनुसार, डॉक्टर पॉल की नौकरानी के साथ मिलकर भीम जोरा ने लूटपाट के दौरान इस हत्याकांड को अंजाम दिया था. आरोपियों ने डॉक्टर पॉल को पहले कुर्सी से बांधा और फिर उन्हें रसोई में ले गए. वहां उन्होंने उनके सिर पर किसी धारदार या कठोर वस्तु से हमला किया. क्रूरता की हद पार करते हुए, आरोपियों ने अंत में कुत्ते के पट्टे का इस्तेमाल करके उनका गला घोंट दिया. वारदात को अंजाम देने से पहले, उन्होंने डॉक्टर पॉल के कुत्ते को बाथरूम में बंद कर दिया था और भागने से पहले पूरे घर में तोड़फोड़ की थी.

डॉक्टर पॉल की हत्या के अलावा, भीम जोरा पर अन्य गंभीर मामले भी दर्ज थे. दिल्ली में एक चोरी की वारदात के दौरान डॉक्टर की हत्या के एक अन्य मामले में वांछित होने के कारण दिल्ली पुलिस ने उस पर एक और बड़ा ₹1 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था. इसके अतिरिक्त, वह पड़ोसी राज्य हरियाणा के गुरुग्राम सिविल लाइंस क्षेत्र में भी चोरी के एक मामले में वांछित चल रहा था.
 

