कौन हैं आशीष कपूर, जिन्हें रेप के आरोप में किया गया गिरफ्तार, बॉलीवुड से भी रहा है खास कनेक्शन

आशीष कपूर को पुलिस ने रेप के आरोप में पुणे से गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार पीड़िता ने आशीष कपूर पर आरोप लगाया है कि एक्टर ने दिल्ली में एक पार्टी के दौरान उसके साथ बाथरूम में उसके साथ रेप किया. आशीष कपूर के खिलाफ दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आशीष कपूर हैं कौन और उनका अभिनय की दुनिया से क्या नाता है.

टीवी की दुनिया का जाना-माना नाम है आशीष कपूर

आपको बता दें कि आशीष कपूर टीवी की दुनिया का जाना-पहचाना चेहरा है. उन्होंने टीवी के अलावा कई फिल्मों में भी काम किया है. उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोविंग भी है. रेप का आरोप लगने के बाद आशीष के फैन्स काफी मायूस हैं. उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा है कि उनके चहेते एक्टर पर ऐसा कोई आरोप लगा है.

इन टीवी शोज में काम कर चुके हैं आशीष कपूर

आशीष कपूर का एक्टिंग करियर लंबा रहा है. आशीष कपूर ने सरस्वतीचंद्र, लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज, चांद छुपा बादल में, ससुराल सिमर का 2, सात फेरे सलोनी का सफर, देखा एक ख्बाब , ये रिश्ता क्या कहलाता है समेत कई अन्य टीवी शो में काम किया है. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर के दौरान टेबल नंबर 21 और कुर्बान जैसी फिल्मों में भी काम किया है.

दो बार हुआ ब्रेकअप, टीवी प्रोड्यूसर संग टूटी सगाई

आशीष कपूर के अलग-अलग समय पर अलग-अलग एक्ट्रेस के साथ रिलेशन में रहने की बात सामने आती रही है. कहा जाता है कि वह पहले को-स्टार प्रियल गौर को डेट कर रहे थे. हालांकि, कुछ दिन बाद ही उनका ब्रेकअप हो गया. बाद में आशीष ने अल्बेनिया की मॉडल इल्डा क्रोनी को भी डेट किया था. हालांकि, ये रिश्ता भी लंबे समय तक नहीं चल सका. आशीष ने अप्रैल 2021 में टीवी प्रोड्यूसर पर्ल ग्रे से सगाई कर ली. दोनों की मुलाकात एक टीवी शो के दौरान हुई थी. आशीष और पर्ल की सगाई भी एक साल बाद ही टूट गई थी.

आशीष कपूर पर क्या कुछ लगे हैं आरोप

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आशीष कपूर पर रेप के साथ-साथ कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आशीष ने अगस्त के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में एक हाउस पार्टी के दौरान बाथरूम में उसके सात रेप किया. पुलिस ने बाद में कई लोकेशन पर आशीष की गतिविधियां की जांच के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

