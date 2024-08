मानसून के मौसम में जगह-जगह पानी जमा हो जाता है, जिससे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू और जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियों के शिकार हर साल लोग होते हैं. रेलवे ट्रैक के आसपास भी इस मौसम में काफी पानी जमा होता रहता है, जहां मच्‍छरों का प्रजनन होता है और फिर ये मच्‍छर कई रोग फैलाते हैं. भारतीय रेलवे की ओर से नई दिल्ली क्षेत्र में मच्छर मारने के लिए विशेष ट्रेन चलाई गई है, जिसे मॉस्किटो टर्मिनेटर ऑन व्हील्स ट्रेन नाम दिया गया है.

रेलवे ने शुक्रवार से इस विशेष ट्रेन 'मॉस्किटो टर्मिनेटर ऑन व्हील्स' को हरी झंडी दिखाई. यह ट्रेन हर फेरे में लगभग 75 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इस दौरान ट्रैक के आसपास एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाएगा. इससे गड्ढों एवं रेल की पटरियों के आसपास जमा पानी में मच्छर पैदा नहीं होंगे. इससे रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की कई रोगों से सुरक्षा होगी.

