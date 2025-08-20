अटेंशन प्लीज! दिवाली-छठ को लेकर बिहार के लिए चलाई जाएंगी 12 हजार स्पेशल ट्रेनें

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार को लेकर बड़ा ऐलान किया है. दिवाली और छठ को लेकर बिहार के लिए अगले दो महीने में 12 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. साथ ही बक्सर से लखीसराय के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बनाई जाएगी.

रेल मंत्रालय की बड़ी घोषणाएं

लौकहा में ट्रेन धुलाई के लिए वॉशिंग पिट बनेगी

पटना के चारों ओर रिंग रेलवे बनेगा

सुल्तानगंज से देवघर तक नई रेल लाइन बनेगी

पूर्णिया से पटना तक एक वंदे भारत ट्रेन चलेगी

चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएंगी

अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें गया से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के बीच चलेंगी. गया से दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को उद्घाटन करेंगे.

22 अगस्त को वैशाली और कोडरमा के बीच मेमू फास्ट पैसेंजर ट्रेन का उद्घाटन करेंगे पीएम

साथ ही वैशाली और कोडरमा के बीच मेमू फास्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएंगी. ये मेमू ट्रेन हाजीपुर – सोनपुर – पटना – फतुहा – राजगीर – नेतेसर और गया होते हुए कोडरमा जाएगी. इस मेमू ट्रेन का भी पीएम मोदी 22 अगस्त को वीसी के जरिए उद्घाटन करेंगे.