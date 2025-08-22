गणेश पूजा को लेकर भारतीय रेलवे की बड़ी सौगात, चलेंगी 380 गणपति स्पेशल ट्रेनें

- भारतीय रेलवे ने 2025 में गणपति उत्सव के दौरान यात्रियों के लिए 380 गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है.
- 2024 में गणपति स्पेशल ट्रेनों की संख्या 358 थी, जो 2023 के मुकाबले बढ़कर अब तक की सबसे अधिक हो गई है.
- मध्य रेलवे महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में सबसे अधिक 296 गणपति स्पेशल ट्रेन सेवाएं संचालित करेगा.
गणेश पूजा को लेकर भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है. इस दौरान रेलवे ने 380 गणपति स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है. गणपति स्पेशल ट्रेनें 11 अगस्त से चल रही हैं. साथ ही त्योहारों के नजदीक आते ही स्पेशल ट्रेनों की संख्या में और इजाफा होगा.
भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन के दौरान श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 2025 के लिए 380 गणपति स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो अब तक की सबसे अधिक स्पेशल ट्रेन है. 2023 में कुल 305 गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं, जबकि 2024 में यह संख्या बढ़कर 358 हो गई.
मध्य रेलवे महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में त्योहार यात्रा मांग को पूरा करते हुए सबसे अधिक 296 सेवाएं संचालित करेगा. पश्चिमी रेलवे 56 गणपति विशेष यात्राएं, कोंकण रेलवे (केआरसीएल) 6 यात्राएं और दक्षिण पश्चिम रेलवे 22 यात्राएं संचालित करेगा.
कोंकण रेलवे पर चलने वाली गणपति स्पेशल ट्रेनें कोलाड, इंदापुर, मानगांव, गोरेगांव रोड, वीर, सापे वार्मने, करंजडी, विन्हेरे, दीवानखावटी, कलांबनी बुद्रुक, खेड़, अंजनी, चिपलुन, कामथे, सावरदा, अरावली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अदावली, विलावडे, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, नंदगांव रोड, कंकावली, सिंधुदुर्ग, कुदाल, जराप, सावंतवाड़ी रोड, मदुरे, थिविम, करमाली, मडगांव जंक्शन, कारवार, गोकामा रोड, कुमता, मुर्देश्वर, मूकाम्बिका रोड, कुंडापुरा, उडुपी, मुल्की और सुरथकल स्टेशनों में रुकेंगी.
गणपति उत्सव 27 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक मनाया जाएगा. त्योहारों में आने वाली भीड़ को देखते हुए 11 अगस्त से गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, और त्योहार के नजदीक आने के साथ-साथ इनकी सेवाओं में वृद्धि की जा रही है.
विशेष ट्रेनों की विस्तृत समय-सारणी आईआरसीटीसी वेबसाइट, रेलवन ऐप और कम्प्यूटरीकृत पीआरएस पर उपलब्ध है.
भारतीय रेलवे सुरक्षित, विश्वसनीय और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, विशेषकर त्योहारों के दौरान जब मांग काफी अधिक होती है.(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
