राजेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की जब शुरुआत हुई थी, उस वक्त कई बड़े नाम एक नई ऊर्जा के साथ अरविंद केजरीवाल के लिए खड़े हुए थे लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सभी को धोखा दिया और आज सभी ने एक-एक करके उन्हें छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी.

केजरीवाल मेरा फोन नहीं उठाते... रोते हुए बोले AAP से दो बार विधायक रहे राजेश गुप्‍ता
  • आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दो बार के विधायक रह चुके राजेश गुप्ता ने शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए.
  • राजेश गुप्ता ने रोते हुए कहा कि केजरीवाल उनका फोन तक नहीं उठाते हैं और सौरभ भारद्वाज भी बात नहीं करते हैं.
  • भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली केजरीवाल की हकीकत से वाकिफ हो चुकी है.
नई दिल्‍ली:

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दो बार के विधायक रह चुके राजेश गुप्ता ने शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए. इस दौरान गुप्‍ता का आम आदमी पार्टी में उचित सम्‍मान नहीं मिलने का दर्द भी छलक पड़ा. राजेश गुप्ता भाजपा में शामिल होने के दौरान अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को याद करके रोने लगे. उन्‍होंने भावुक होकर कहा कि अब अरविंद केजरीवाल उनका फोन तक नहीं उठाते हैं. यहां तक की प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज भी हम लोगों से बात नहीं करते हैं. इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्‍यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल और अन्‍य आप नेताओं पर जमकर निशाना साधा. 

राजेश गुप्ता यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की जब शुरुआत हुई थी, उस वक्त कई बड़े नाम एक नई ऊर्जा के साथ अरविंद केजरीवाल के लिए खड़े हुए थे लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सभी को धोखा दिया और आज सभी ने एक-एक करके उन्हें छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी. आज वो भी उसी लिस्ट में शामिल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि राजेश गुप्ता अशोक विहार में वार्ड के चुनाव में टिकट दूसरे को दिए जाने से आम आदमी पार्टी से नाराज चल रहे थे. 

भाजपा प्रदेशाध्‍यक्ष ने पार्टी में कराया शामिल 

इससे पहले, राजेश गुप्ता को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल कराया. सचदेवा ने कहा कि एक जागरूक विधायक के रूप में राजेश गुप्ता ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन उस पहचान की कद्र आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने नहीं की. उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली से गायब हैं और जिस स्थिति में उन्होंने दिल्ली छोड़ा है, उसका अध्ययन करने की जरूरत है. 

दिल्ली केजरीवाल की हकीकत से वाकिफ: सचदेवा 

सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पिछले 12 सालों में इस स्थिति में ला दिया है कि आज उसका बोझ नई सरकार पर भी आया है और भाजपा सरकार उसको धीरे-धीरे कम करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली का बेटा बताते हैं, आज पूरी तरह से गायब हैं क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली उनकी हकीकत से वाकिफ हो चुकी है. 

केजरीवाल और सिसोदिया के गायब होने का आरोप 

उन्होंने कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया पूरी तरह से गायब हैं तो आतिशी और गोपाल राय दिल्ली के लिए सिर्फ स्पेशल एपियरेंस की भूमिका निभा रहे हैं. उन्‍होंने कहा कि जिस प्रकार औरंगजेब दिल्ली को लूट के भागा था, आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने वैसा ही किया है. लूट और भ्रष्टाचार करने के बाद आज आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब में अपना डेरा जमाकर बैठे हुए हैं. 
 

Rajesh Gupta, Arvind Kejriwal, Virendra Sachdeva
