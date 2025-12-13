विज्ञापन
विशेष लिंक

गोवा में कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने का फायदा नहीं, जीत के बाद भाजपा में चला जाएगा- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 20 दिसंबर को जिला पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए दिल्ली से आया हूं. लेकिन अभी तक कांग्रेस और भाजपा से दिल्ली से कोई भी बड़ा नेता यहां वोट मांगने नहीं आया है.

Read Time: 5 mins
Share
गोवा में कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने का फायदा नहीं, जीत के बाद भाजपा में चला जाएगा- केजरीवाल
गोवा:

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को गोवा जिला पंचायत चुनाव के मद्देनजर डोर टू डोर कैंपेन के बाद चिंबेल में पार्टी के उम्मीदवार मारिया क्रिस्टालिना अंतो के समर्थन में जनसभा की. उन्होंने कहा कि गोवा की जनता को कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने का फायदा नहीं है. क्योंकि जीत के बाद वह भाजपा में चला जाएगा. भाजपा को भी यह पता है कि कांग्रेस प्रत्याशी तो जितने के बाद भाजपा में ही आएगा. इसलिए जनता बिजली, पानी, सामुदायिक भवन समेत अन्य सुविधाएं मांग रही है, लेकिन सरकार नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि प्रमोद सावंत की सरकार हफ्ता वसूली सरकार है. अरपोरा नाइट क्लब अग्निकांड इसी हफ्ता वसूली के चलते हुआ. आज गोवावासियों को ईमानदार राजनीति की तलाश है. आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ता जन समर्थन इस बदलाव को दिखा रहा है. इस दौरान गोवा प्रभारी आतिशी, प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

Latest and Breaking News on NDTV

चिंबेल में जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा की जनता का आम आदमी पार्टी को बहुत प्यार मिल रहा है. ऐसा लग रहा है कि पूरे गोवा में बदलाव की एक लहर (वेब) आ रही है. जिला पंचायत चुनाव की सभा में इतनी बड़ी तादात में लोगों की भीड़ कभी नहीं आई होगी, जितनी आज आम आदमी पार्टी की हो रही है. अरविंद केजरीवाल ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी के घर में शादी है और वह न्यौता नहीं देता है तो हम उसके घर नहीं जाएंगे. गोवा में जिला पंचायत चुनाव है. इस चुनाव में कोई पार्टी आकर आप से वोट नहीं मांगती है तो क्या उसको वोट देंगे. जो वोट मांगेंगे ही नहीं तो उसे वोट क्यों देंगे. इसका मतलब है कि उसे हमारे वोट की जरूरत नहीं है, हमारी और हमारे वोट की इज्जत नहीं करता है. 

उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर को जिला पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए दिल्ली से आया हूं. लेकिन अभी तक कांग्रेस और भाजपा से दिल्ली से कोई भी बड़ा नेता यहां वोट मांगने नहीं आया है. चुनाव छोटा-बड़ा नहीं होता है. हर चुनाव में वोटर बड़ा होता है. ये लोग एक वोटर की कीमत 80 पैसे लगाते हैं. लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए आपका वोट बेसकीमती है. अंजुना में घर-घर जाकर लोगों से मिला. क्या कभी मोदी जी, अमित शाह या राहुल गांधी को घर-घर जाकर वोट मांगने हुए देखा है? क्योंकि ये लोग आम जनता की इज्जत ही नहीं करते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक वक्त ऐसा था जब गोवा के पर्यटन के बारे में पूरी दुनिया पूछती थी और आज एक वक्त है, जब हर कोई पूछ रहा है अरपोरा अग्निकांड के बारे में आपको क्या कहना है. इस अग्निकांड में मारे गए लागों की आत्मा को भगवान शांति दें. अरपोरा नाइट क्लब के पास आक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, बिल्डिंग परमिशन, कंस्ट्रक्शन, एक्साइज और ट्रेड लाइसेंस नहीं था. फिर भी अरपोरा नाइट क्लब अवैध चल रहा था. क्या सीएम प्रमोद सावंत को खुलेआम अवैध रूप से चल रहा अरपोरा नाइट क्लब दिखाई नहीं दे रहा था. लोगों ने बताया कि नाइट क्लब वाले हफ्ता देते हैं. पुलिस, ट्रेड, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, एक्साइज विभाग, पंचायत विभाग को हफ्ता जाता है.

मीडिया का कहना है कि गोवा में अरपोरा अकेला नहीं है. पूरे गोवा में अरपोरा जैसे अनगिनत प्रतिष्ठान अवैध रूप से चल रहे हैं. लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति बिना पैसा दिए ईमानदारी से अपना धंधा नहीं कर सकता. घर का पंजीकरण कराने के लिए पैसा देना पड़ता है. म्यूटेशन के लिए पैसा देना पड़ता है. बिजली-पानी कनेक्शन के लिए भी पैसा देना पड़ता है. गोवा में कुछ भी जायज काम करने के लिए पैसा देना पड़ता है. हफ्ता वसूली के चलते गोवा में हर अवैध काम चल रहे हैं. अवैध काम करने वाले लोग अफसरों, विधायकों, मंत्रियों को हफ्ता देते हैं. अगर मंत्री ईमानदार हो तो पैसा लेने की किसी भी विधायक या अफसर की हिम्मत नहीं है. अगर मंत्री चोर है तो अफसर भी चोर है. अफसर पैसा लेते हैं, क्योंकि मंत्री पैसा खाता है. भ्रष्टाचार में डूबी प्रमोद सावंत की सरकार के चलते अरपोरा अग्निकांड हुआ. 

Latest and Breaking News on NDTV

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा में युवा डिग्री लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं. गोवा में बिना सिफारिश और रिश्वत दिए सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती. आज गोवा में पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है. पिछले तीन साल से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है. पंजाब और गोवा का चुनाव एक साथ होता है. तीन साल में ‘‘आप'' की सरकार ने बिना सिफारिश और रिश्वत के 55 हजार सरकारी नौकरी युवाओं को दी है. हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद गांव-गांव जाकर युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे. पंजाब में गरीब, चपरासी, मजदूर और किसानों के बच्चों को मेरिट के अनुसार नौकरियां मिल रही है. यही बदलाव गोवा में भी आ सकता है, इसकी चाभी गोवा की जनता के पास है. पंजाब में जनता ने ‘‘आप'' की सरकार बनाई और बदलाव आया. दिल्ली में भी बदलाव आया. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Goa Panchayat Election, Arvind Kejriwal
Get App for Better Experience
Install Now