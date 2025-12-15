विज्ञापन
फिल्म के जरिए सत्ता के गलियारों में इंडिया गठबंधन का दिखा जुटाव

यह स्क्रीनिंग सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं थी, बल्कि आगामी राजनीतिक चुनौतियों से पहले 'इंडिया गठबंधन' के नेताओं के बीच मेल-मुलाकात और संवाद शुरू करने का एक अहम मौका भी बन गई.

देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार की शाम को एक फिल्मी पर्दे पर राजनीति का संगम देखने को मिला. मौका था आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह की बेटी की फिल्म "पारो पिनाकी की कहानी" की विशेष स्क्रीनिंग का, जो इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए एक मिलन स्थल बन गई.

गठबंधन के साथी हुए एकजुट

फिल्म डिवीजन ऑडिटोरियम, पंडित पंत मार्ग पर आयोजित इस कार्यक्रम को संजय सिंह ने इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं को एक साथ लाने के लिए इस्तेमाल किया. नेताओं के लिए शाम 6 बजे स्क्रीनिंग रखी गई थी. वहीं, बाकी लोगो के लिए समय शाम 8 बजे का निर्धारित किया गया.

केजरीवाल गोवा से सीधे पहुंचे दिल्ली

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पहले गोवा में कार्यक्रम था, लेकिन वह शाम को सीधे दिल्ली एयरपोर्ट से फिल्म स्क्रीनिंग में पहुंचे. 90 मिनट की इस स्क्रीनिंग में केजरीवाल लगभग आधे घंटे तक मौजूद रहे. उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके बेटे भी मौजूद थे.

अखिलेश यादव रहे मौजूद

इस स्क्रीनिंग में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव करीब 1 घंटे तक मौजूद रहे. हालांकि, केजरीवाल के आने से पहले ही वह वहां से चले गए थे. इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज, एनडी गुप्ता, आप के पंजाब सांसद मीत हेयर, दिल्ली के विधायक और पार्टी के कई सीनियर नेता मौजूद थे. 

इंडिया गठबंधन की झलक 

  • आप पार्टी: अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और दूसरे वरिष्ठ नेता.
  • सपा: अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, जया बच्चन और 10 से अधिक सांसद.
  • कांग्रेस: राज्यसभा में पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी, रेणुका चौधरी और अन्य नेता.
  • शिवसेना (यूबीटी): सांसद अरविंद सावंत.
  • झामुमो (JMM): महुआ मांझी.
  • डीएमके (DMK): तिरुचि एन. शिवा.
  • अन्य: निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी उपस्थित थे.

