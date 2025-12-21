कौन हैं समीर मिन्हास, जिन्होंने U-19 एशिया कप में भारत के खिलाफ जमाया शानदार शतक, क्रिकेट परिवार से नाता

ACC Mens U19 Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में इस समय अंडर-19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. रविवार को खेले जा रहे इस मुकाबले में (India U19 vs Pakistan U19) भारत ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. लेकिन भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे के इस फैसले के बीच पाकिस्तान के स्टार समीर मिन्हास (Sameer Minhas) आ गए. पाकिस्तान की ओर से ओपनिंग करने उतरे समीर मिन्हास ने भारत के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी की.

भारत के खिलाफ फाइनल में समीर ने जमाया शानदार शतक

शुरुआत में समीर मिन्हास ने अच्छी गेंदों को इज्जत दी. लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने बैंटिग का गेयर बदला. समीर ने तेज बल्लेबाजी शुरू की. समीर की बदौलत पाकिस्तानी टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ती नजर आ रही है. समीर ने मात्र 71 गेंदों में शानदार शतक जमाया. जिसमें 12 चौके और 4 शानदार छक्के भी लगाए. समीर ने दूसरा सबसे तेज शतक जमाया.

समीर मिन्हास 113 गेंदों पर 172 रन बनाकर आउट हुए. समीर ने इस पारी में 17 चौके और 9 छक्के लगाए. समीर को दीपेश देवेंद्रन ने कनिष्क चौहान के हाथों कैच कराते हुए आउट किया. समीर की इस पारी के दम पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ बड़ा स्कोर बनाते नजर आ रहा है.

मलेशिया के खिलाफ भी जमाया था शतक

इससे पहले पाकिस्तान के समीर मिन्हास ने मलेशिया के खिलाफ 177 रन की पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 8 छक्के लगाए. उनकी इस पारी की मदद से पाकिस्तान ने मलेशिया के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई उम्मीद बने समीर

समीर मिन्हास पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई उम्मीद बन चुके हैं. अंडर-19 एशिया कप में उन्होंने अपनी प्रतिभा का भरसक प्रदर्शन किया है. दाएं हाथ का यह बल्लेबाज पाकिस्तान के मुल्तान इलाके का रहने वाला है. समीर का जन्म 2 दिसंबर 2006 को हुआ था.

समीर के भाई भी खेल चुके है अंडर 19 क्रिकेट

समीर अपने परिवार से क्रिकेट की दुनिया में नाम बनाने वाले दूसरे शख्स है. समीर के भाई अराफात मिन्हास पाकिस्तान के लिए अंडर-19 क्रिकेट खेल चुके हैं. वह 2024 के वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा थे.

