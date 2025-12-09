विज्ञापन
इंडिगो संकट एक बहुत बड़ा घोटाला... अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इंडिगो एयरलाइन में हुए संकट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इडिगो संकट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि ये संकट एक घोटाला है और ऐसा लगता है कि इसमें केंद्र सरकार भी मिली हुई है. वो जांच के नाम पर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं. केजरीवाल ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि गोवा में 25 लोगों की जान लेने वाले नाइट क्लब के मालिक रातों-रात उसी इंडिगो से देश से भाग गए, जिसने देश में इतनी मुश्किलें खड़ी कीं.

केजरीवाल ने कहा, "एयरपोर्ट्स पर हजारों की संख्या में लोगों के बीच अफरातफरी मची हुई थी और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी. 21वीं सदी का भारत एक आधुनिक भारत होना चाहिए, लेकिन हमसे अपनी एयरलाइंस तक नहीं संभलती. कुछ तो गड़बड़ है. एक कंपनी ने पूरी भारत सरकार को घुटनों पर ला दिया. इसका मतलब है कि या तो इनको सरकार चलानी नहीं आती है या फिर यह सरकार मिली हुई है. यह बहुत बड़ा घोटाला है." 

गोवा अग्न्निकांड पर कही ये बात

गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से हुई 25 लोगों की मौत को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा, "ऐसा कैसे हुआ कि इस नाइट क्लब के मालिक रातों-रात देश से भाग गए और उसी इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट से भागे. सरकार केजरीवाल को तो जेल में डालती है, लेकिन गोवा में 25 लोगों की हत्या करने वालों को देश से जाने देती है."

'इंडिगो के ऑपरेशन हो रहे स्थिर'

इस बीच केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने लोकसभा में कहा, "ऑपरेशन तेजी से स्थिर हो रहे हैं, सुरक्षा पूरी तरह से लागू है, इंडिगो को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. यात्रियों की सुविधा और सामान की रक्षा की जा रही है और भारत के उड्डयन सेक्टर को और ज्यादा यात्री-केंद्रित बनाने के लिए लंबे समय के उपाय किए जा रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा कि, "किसी भी एयरलाइन को, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, योजना की विफलताओं या नियमों का पालन न करने के कारण यात्रियों को ऐसी परेशानी देने की अनुमति नहीं दी जाएगी."

मंत्री के संसद में बयान से पहले ही डीजीसीए ने इंडिगो को आदेश दिया है कि वो अपनी सभी उड़ानों में से 10 प्रतिशत फ्लाइट में कटौती कर दे. इसके लिए डीजीसीए ने इंडिगो को 10 दिसंबर के शाम तक की मोहलत दी है. आदेश में कहा गया कि इंडिगो नया शेड्यूल 10 दिसंबर शाम 5 बजे तक सब्मिट करे.

