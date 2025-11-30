दिल्ली की इन सड़कों का धूल कहीं आपको कर तो नहीं रहा बीमार? CAQM ने जारी कर दी है चेतावनी

अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके घर के बाहर की सड़क पर अकसर धूल का गुबार से उड़ता रहता है तो आप जरा सावधान हो जाइये. हो सकता है सड़क पर उड़ रही यह धूल हर दिन आपको बीमार बना रही हो और आपको कभी इसका पता तक ना चले. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) का. CAQM ने दिल्ली की ऐसी सड़कों को लेकर एक चेतावनी भी जारी कर दी है. बताया जा रहा है कि दिल्ली में वैधानिक ढांचे और मौजूदा GRAP के तहत जमीनी निगरानी को मजबूत करने और धूल नियंत्रण उपायों को तेज करने की पहल के तहत CAQM के फ्लाइंग स्क्वायड ने 29 नवंबर, 2025 को दिल्ली भर में 321 सड़कों का निरीक्षण किया था.

इसे लेकर CAQM ने रविवार को बयान भी जारी किया है. इस बयान में कहा गया है कि फ्लाइंग स्क्वायड ने दिल्ली-एनसीआर के 35 हिस्सों में धूल की अधिकता पाई है जो चिंताजनक है. CAQM के इस अभियान का उद्देश्य सड़कों पर धूल के जमाव का आंकलन करना और दिल्ली नगर निगम (MCD), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा कार्यान्वित की जा रही सफाई, झाड़ू लगाने और धूल-दमन उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था.

CAQM के मुताबिक उसके फ्लाइंग स्क्वायड ने तीनों सरकारी एजेंसियों - MCD, NDMC और CPWD की सड़कों पर कुल 321 सड़क खंडों का निरीक्षण किया. समेकित निरीक्षण रिपोर्ट के हिस्से के रूप में जियो-टैग्ड (Geo-tagged), टाइम-स्टैम्प्ड फोटोग्राफिक दस्तावेज (time-stamped photographic documentation) एकत्र किए गए और आयोग को प्रस्तुत किए गए. फाइनल आंकड़ों के अनुसार, 35 सड़क खंडों पर धूल का स्तर बहुत अधिक दिखाई दिया, 61 में धूल का स्तर मध्यम था, और 94 में धूल की तीव्रता कम देखी गई. 131 खंडों में कोई धूल नहीं पाया गया.

CAQM की जांच में MCD के अधीन आने वाली सबसे ज़्यादा 182 सड़कों का निरक्षण किया गया. इसमें से 35 सड़क के हिस्सों में धूल की उच्च तीव्रता देखी गई, 50 में मध्यम, 70 में कम और 27 हिस्सों में कोई धूल नहीं देखी गई. CAQM के मुताबिक, MCD के सड़क-सफाई और यांत्रिक सफाई कार्यों को और मज़बूत करने की ज़रूरत है, खासकर उन हिस्सों पर जहाँ बार-बार धूल जमा होती है.

इस जांच प्रक्रिया के बाद CAQM ने सभी एजेंसियों, खासकर MCD को सफाई अभियान में तेज़ी लाने, मैकेनिकल सफाई कार्यक्रम को बेहतर बनाने और धूल नियंत्रण मानदंडों और आयोग के वैधानिक निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. आयोग ने दोहराया है कि 'ऑपरेशन क्लीन एयर' के तहत ऐसे लक्षित निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे ताकि दिल्ली में बेहतर धूल नियंत्रण उपायों के माध्यम से सड़कों को साफ़, धूल मुक्त और मानदंडों के अनुरूप रखा जा सके.