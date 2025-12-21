जहरीली हवा से सांसों पर संकट, 450 के पार AQI, दिल्ली में अभी और बढ़ेगा प्रदूषण

सुबह की पहली किरणों के साथ दिल्ली का आसमान धुंध से नहीं, बल्कि जहरीले धुएं से ढका हुआ नजर आ रहा है. यह सिर्फ़ कोहरा नहीं, बल्कि एक अदृश्य खतरा है जो हर सांस के लोगों के अंदर जम रहा है. दिल्ली का औसत AQI 393 है, जो ‘Very Poor' श्रेणी में आता है. इसके एक दिन पहले यानी कि कई हिस्सों में शनिवार सुबह घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी काफी कम रही थी और राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 384 दर्ज किया गया था, जो ‘गंभीर' श्रेणी के काफी करीब था.

कहां कितना ज़हर?

इलाका एक्यूआई चांदनी चौक 455 वजीरपुर 449 बवाना 446 जहांगीरपुरी 444 रोहिणी 444 विवेक विहार 422 पंजाबी बाग 422 आनंद विहार 438 मुंडका 436 डीटीयू 437

दिल्ली में कई पाबंदियां लागू

दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (एक्यूईडब्ल्यूएस) ने अनुमान जताया है कि अगले दिनोंं में प्रतिकूल मौसम स्थितियों के कारण प्रदूषण का स्तर और बिगड़ सकता है और रविवार एवं सोमवार को यह ‘गंभीर' श्रेणी में पहुंच सकता है. प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए बृहस्पतिवार से दिल्ली के बाहर के उन निजी वाहनों पर प्रतिबंध लागू हो गया है जो BS-6 मानक से नीचे हैं.

प्रदूषण के कारण