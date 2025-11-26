दिल्ली में दमघोंटू प्रदूषण को लेकर कांग्रेस का हमला, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर पहुंचे सचिवालय, CM को सौंपा ज्ञापन

- कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर प्रदूषण नियंत्रण में गंभीरता न दिखाने और केवल बयानबाजी करने का आरोप लगाया है
- दिल्ली में AQI लगातार चार सौ से ऊपर बनी हुई है और सरकार ने केवल दिखावटी कदम उठाए हैं
- कांग्रेस ने पिछले आठ महीनों में डीटीसी बस बेड़े में भारी कटौती और प्रदूषण नियंत्रण में असफलता पर सवाल उठाए
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला. कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव की अगुवाई में पार्टी प्रतिनिधिमंडल बुधवार को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर दिल्ली सचिवालय पहुंचा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नाम ज्ञापन सौंपा. उन्होंने कहा कि सरकार प्रदूषण पर गंभीर नहीं है, सिर्फ बयानबाजी कर रही है और उनकी नजर में इसका सबसे बड़ा सबूत है मुख्यमंत्री का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि 'प्रदूषण मुझे दहेज में मिला है.' देवेन्द्र यादव ने इसे प्रशासनिक असफलता बताया.
सरकार हमले पर उतर आई, लेकिन उपायों पर नहीं- कांग्रेस
कांग्रेस का आरोप है कि जब वे प्रदूषण पर सवाल उठाते हैं, तो भाजपा नेता उनपर ही हमला बोल देते हैं लेकिन सड़क, धूल, टूटी सड़कें, वाहन प्रदूषण और AQI डेटा जैसे मुख्य मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं.
देवेंद्र यादव के अनुसार, “सरकार सवाल उठाने वालों पर वार करती है, लेकिन दिल्ली वालों की सांसों को बचाने के लिए एक ठोस कदम नहीं उठाती.”
कांग्रेस के मुख्य आरोप
- AQI लगातार 400+ लेकिन सरकार ने केवल “दिखावटी कदम” उठाए
- GRAP-3 लागू, लेकिन मजदूरों के लिए कोई राहत नहीं
- प्राथमिक स्कूल बंद पर सीनियर कक्षाओं के बच्चों को छोड़ दिया गया
- दिल्ली की 90% गरीब आबादी के पास प्रदूषण से बचाव का कोई साधन नहीं
- AQI रीडिंग और निगरानी में “हेरफेर” का आरोप
- पिछले 8 महीनों में DTC बेड़े से 2000 बसें हटाई गईं, दिसंबर तक और 1032 हटेंगी
- धूल, टूटी सड़कें, वाहन उत्सर्जन -किसी पर भी ठोस कार्रवाई नहीं
- पराली पर रोक के लिए पड़ोसी राज्यों से बातचीत भी नहीं
दिल्ली कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा और AAP की 11 साल की सरकारों ने मिलकर दिल्ली को इस स्थिति तक पहुंचाया है एक ने कुछ नहीं किया और दूसरी सिर्फ बयान देती रही
कांग्रेस ने शीला दीक्षित मॉडल की याद दिलाई. देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा द्वारा “दहेज वाला” तंज गलत है. उन्होंने याद दिलाया कि शीला दीक्षित सरकार ने:
- दिल्ली का ग्रीन कवर 1% से बढ़ाकर 20% किया
- पूरा DTC बेड़ा CNG में बदला
- व्यावसायिक वाहनों को भी CNG में लाने की मुहिम चलाई
- मेट्रो के दो फेज पूरे कराकर दिल्ली को नई लाइफ लाइन दी
- दिल्ली को किरोसिन मुक्त बनाया
कांग्रेस की मांगें:
- दिल्ली में तुरंत स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया जाए
- ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाई जाए
- सभी स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार
- मजदूरों और दिहाड़ी वर्ग के लिए आर्थिक राहत
- AQI निगरानी और सड़क व धूल नियंत्रण पर सख्त कार्रवाई
- स्थायी समाधान के लिए रोडमैप
कांग्रेस का कहना है कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि “अब राजनीतिक बयान नहीं, तात्कालिक फैसले” चाहिए.
