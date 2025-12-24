38 छक्के, 49 चौके, 3 शतक... 300 गेंदों में 574 रन, बिहार ने विजय हजारे में अरुणाचल को 397 रनों से हराया

Vijay Hazare Trophy Record: बीते कुछ साल में बिहार से कई क्रिकेटर निकले, जिन्होंने अलग-अलग टीमों से खेलते हुए बड़ा नाम कमाया है. ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, सकीबुल गनी, अनुकूल रॉय सहित कई क्रिकेटर बीते कुछ दिनों में बिहार से निकले हैं. इन खिलाड़ियों ने कई बड़े रिकॉर्ड बनाए. बुधवार से शुरू हुए विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार के कई खिलाड़ियों ने बड़े रिकॉर्ड बनाए. साथ ही बिहार की क्रिकेट टीम ने भी बड़ा कमाल किया. बुधवार को वैभव सूर्यवंशी और कप्तान सकीबुल गनी की अगुवाई में बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से बिहार ने विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मैच में छह विकेट पर 574 रन बनाए, जो लिस्ट ए में एक पारी में सर्वाधिक स्कोर का नया विश्व रिकॉर्ड है.

बिहार ने बनाया विजय हजारे में सबसे बड़ा स्कोर

बिहार की ओर से इस मैच में तीन बल्लेबाजों ने शतक जमाए. तीनों शतक तूफानी थे. बिहार की ओर से इस मैच में 38 छक्के और 49 चौके भी लगे. प्लेट ग्रुप के इस मैच में बिहार के बल्लेबाजों ने अरुणाचल प्रदेश के कमजोर गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. गनी (40 गेंदों में 128 रन) ने महज 32 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो लिस्ट ए क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक का नया रिकॉर्ड है.

बिहार की ओर से बुधवार को इन 3 बल्लेबाजों ने तूफानी शतक जमाया.

पहले आया वैभव का तूफान, फिर आयुष ने भी जमाया सैकड़ा

इससे पहले सूर्यवंशी ने 84 गेंद पर 190 रन बनाए जिसमें 16 चौके और 15 छक्के शामिल हैं. उन्होंने केवल 36 गेंद पर अपना शतक पूरा किया. विकेटकीपर आयुष लोहारुका ने भी 56 गेंदों में 116 रन बनाकर अपना योगदान दिया. लोहारुका ने 11 चौके और आठ छक्के लगाए. बिहार की ओर से इस मैच में कुल 49 चौके और 38 छक्के लगे.

सूर्यवंशी, गनी और लोहारुका के शतकों की बदौलत बिहार ने तमिलनाडु के लिस्ट ए में सर्वाधिक स्कोर के पिछले रिकार्ड को तोड़ दिया. तमिलनाडु में नवंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ ही दो विकेट पर 506 रन बनाए थे.

वैभव और आयुष के बाद कप्तान सकीबुल ने काटा गदर

बिहार की ओर से वैभव और आयुष के बाद कप्तान सकीबुल गनी ने गदर काटा. सकीबुल गनी ने मात्र 32 गेंदों पर शतक जमाया. जो लिस्ट-ए में भारत की ओर सबसे तेज शतक हो गया है. सकीबुल गनी ने 40 गेंदों पर 128 रन बनाए. सकीबुल गनी ने अपनी पारी में 10 चौके और 12 छक्के लगाए.

लिस्ट ए में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड इससे पहले पंजाब के अनमोलप्रीत सिंह के नाम पर था, जिन्होंने 2024 में इसी टीम के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाया था.

बिहार को मिली 397 रनों की विशाल जीत

बिहार को इस मैच में 397 रनों के विशाल अंतर से जीत मिली. 575 रनों का पीछा करने उतरी अरुणाचल प्रदेश की टीम 42.1 ओवर में 177 रन बनाकर आल आउट हो गई. बिहार की ओर से आकाश राज और सूरज कश्यप ने तीन-तीन विकेट चटकाए. जबकि हिमांशु तिवारी ने दो और सब्बीर खान को एक सफलता मिली.

बिहार के एक और बल्लेबाज ने जमाया तूफानी शतक

बिहार की तूफानी बल्लेबाजी के बीच बिहार के एक और बल्लेबाज ने तूफानी शतक जमाया. झारखंड के कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने अहमदाबाद में एलीट ग्रुप ए के एक मैच में झारखंड की तरफ से कर्नाटक के खिलाफ 33 गेंदों में शतक लगाकर मनाया. किशन ने 39 गेंदों में सात चौकों और 14 छक्कों की मदद से 125 रन बनाए. ईशान बिहार के पटना के रहने वाले हैं. हालांकि क्रिकेट झारखंड के लिए खेलते हैं.

