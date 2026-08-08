IAS कविता मीणा: हापुड़ DM के काम की मुरीद हुई योगी सरकार, राजस्थान में भी हो रही चर्चा

- IAS कविता मीणा ने हापुड़ में खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर उद्यमियों को लाभ पहुंचाया है
- अपर मुख्य सचिव बीएल मीणा ने उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए भविष्य में प्रयास जारी रखने की उम्मीद जताई है
- कविता मीणा ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है
IAS Kavita Meena Hapur DM: भारतीय प्रशासनिक सेवा की तेज-तर्रार आईएएस अधिकारी कविता मीणा ने शानदार कार्य कर दिखाया है. उत्तर प्रदेश के हापुड़ की जिला कलेक्टर कविता मीणा ने खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया है. उद्यमियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उनके सराहनीय कार्यों की योगी सरकार ने प्रशंसा की है, जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि उनके गृह राज्य राजस्थान के दौसा जिले में भी हो रही है.
बता दें कि कविता मीणा उत्तर प्रदेश कैडर की साल 2016 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और वे मूल रूप से राजस्थान के दौसा की रहने वाली हैं. वे 21 अप्रैल 2026 से हापुड़ के डीएम पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. अब कविता मीणा को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रशंसा पत्र भेजा गया है.
अपर मुख्य सचिव बीएल मीणा ने पत्र भेजकर की सराहना
उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अपर मुख्य सचिव बीएल मीणा ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी तरह योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की उम्मीद जताई है. प्रशंसा पत्र में उल्लेख किया गया है कि जिलाधिकारी कविता मीणा ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया. उनके प्रयासों से जिले के अधिक से अधिक उद्यमियों को योजनाओं की जानकारी मिली और पात्र लाभार्थियों को अनुदान का लाभ प्राप्त हुआ.
उद्यमियों को योजनाओं से जोड़ने में निभाई अहम भूमिका
अपर मुख्य सचिव बीएल मीणा ने पत्र में कहा कि जिलाधिकारी ने सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार और उद्यमियों को उनसे जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में भी जिले के अधिक से अधिक उद्यमियों को इन योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए इसी प्रकार प्रयास जारी रहेंगे.
'पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही प्राथमिकता'
NDTV से बातचीत में हापुड़ की जिलाधिकारी कविता मीणा ने कहा कि सरकार की किसी भी योजना का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होता है, जब उसका लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि जिले में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास करता रहेगा.
कौन हैं आईएएस कविता मीणा?
आईएएस कविता मीणा का जन्म 16 अगस्त 1991 को हुआ था. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से राजनीति (अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन) में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है. कविता विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य कर चुकी हैं.
हापुड़ की जिला कलेक्टर बनने से पहले आईएएस कविता मीणा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष (वाइस चेयरमैन), बहराइच में मुख्य विकास अधिकारी, भदोही में जॉइंट मजिस्ट्रेट और इटावा में असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं.
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