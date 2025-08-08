दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में गुरुवार को एक शख्स की संदिग्‍ध अवस्‍था में मौत हो गई. दरअसल, कुछ घंटों पहले एमसीडी कर्मियों के बीच अटेंडेंस को लेकर झगड़ा हो गया था और पुलिस को भी दखल देनी पड़ी थी. हालांकि इसके कुछ घंटों बाद ही 55 साल के शख्‍स ऋषिपाल की मौत हो गई. अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है. मृतक ऋषिपाल एमसीडी में काम करता था और दिलशाद गार्डन में रहता था.

पुलिस के अनुसार, सुबह करीब 11 बजे ज्योति नगर थाने में कॉल आई कि अशोक नगर के डी-ब्लॉक स्थित हनुमान मंदिर के पास एक व्यक्ति झगड़ा कर रहा है और गाली-गलौज कर रहा है. PCR टीम मौके पर पहुंची और एमसीडी स्टाफ के साथ मिलकर उसे थाने ले आई.

इस कारण से हुआ था झगड़ा

पुलिस ने बताया कि थाने में पूछताछ के दौरान पता चला कि ऋषिपाल उस वक्त नशे की हालत में थे. इसी कारण उनके सुपरवाइजर ने एमसीडी दफ्तर में उनकी हाजिरी नहीं लगाई थी. बताया जाता है कि इस बात से नाराज होकर ऋषिपाल ने सुपरवाइजर और अन्य स्टाफ को गालियां देनी शुरू कर दीं, जिसके बाद PCR को कॉल की गई.

करीब 11:20 बजे ऋषिपाल के भाई अजीत को फोन कर बुलाया गया. अजीत थाने पहुंचे और ऋषिपाल को घर ले गए.

पुलिस ने कराया मृतक का पोस्‍टमार्टम

बाद में शाम को जीटीबी अस्पताल से सूचना मिली कि ऋषिपाल को मृत अवस्था में लाया गया है. पोस्टमॉर्टम मेडिकल बोर्ड से कराया गया है और पुलिस धारा 196 बीएनएसएस के तहत मामले की जांच कर रही है.

फिलहाल मौत के कारणों का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से ही चलेगा और पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है.

