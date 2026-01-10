विज्ञापन
दिल्ली की सबसे ‘सुकून वाली’ सरकारी नौकरी! 6 घंटे काम, SI जैसी सैलरी और सालभर छुट्टियां

इस नौकरी को लेकर सबसे बड़ा आकर्षण इसकी सुविधाएं बताई जा रही हैं- SI लेवल की सैलरी होती है. रोज़ाना सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी. सालभर की सभी छुट्टियां मिलती हैं, जैसे गर्मी की छुट्टियां, सर्दी की छुट्टियां और सभी त्योहारों की छुट्टियां.

दिल्ली में सबसे आरामदायक सरकारी नौकरी कौन सी?

दिल्ली में सरकारी नौकरी की बात आते ही ज़्यादातर लोग SSC, बैंक या पुलिस की तैयारी की सोचते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने एक ऐसी सरकारी नौकरी की ओर ध्यान खींचा है, जिसे लोग दिल्ली की सबसे बढ़िया और सुकून वाली जॉब बता रहे हैं. इस वीडियो में दावा किया गया है कि एमसीडी के अंदर प्राइमरी टीचर की नौकरी न सिर्फ कम घंटों की है, बल्कि इसमें सैलरी भी SI लेवल की मिलती है और छुट्टियां भी पूरे साल भर की.

क्या है वायरल वीडियो का दावा?

इंस्टाग्राम पर @prashant.bokadia नाम के यूजर ने यह वीडियो शेयर किया है. वीडियो में बताया गया है कि दिल्ली के अंदर सबसे बढ़िया जॉब MCD Primary Teacher की मानी जाती है. इसमें रोज़ाना सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी होती है. काम ज्यादा मुश्किल नहीं, बस छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है. सैलरी SI (सब-इंस्पेक्टर) के बराबर मिलती है. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है - आपके हिसाब से कौन सी जॉब बेस्ट है… इस वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, और लोग कमेंट सेक्शन में इस नौकरी को लेकर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं.

देखें Video:

MCD प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या चाहिए?

वीडियो के मुताबिक, इस नौकरी को पाने की प्रक्रिया ज्यादा जटिल नहीं बताई गई है: उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है. इसके बाद 2 साल का DIET कोर्स करना होता है. कोर्स पूरा करने के बाद DSSSB की परीक्षा देनी होती है. एग्जाम क्लियर करने के बाद नियुक्ति होती है.

सैलरी और सुविधाएं

इस नौकरी को लेकर सबसे बड़ा आकर्षण इसकी सुविधाएं बताई जा रही हैं-  SI लेवल की सैलरी होती है. रोज़ाना सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी. सालभर की सभी छुट्टियां मिलती हैं, जैसे गर्मी की छुट्टियां, सर्दी की छुट्टियां और सभी त्योहारों की छुट्टियां. यही वजह है कि लोग इसे वर्क-लाइफ बैलेंस के लिए बेस्ट सरकारी जॉब बता रहे हैं.

क्या वाकई ये दिल्ली की बेस्ट जॉब है?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंटे नजर आ रहे हैं. कुछ लोग इसे ड्रीम जॉब बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि बच्चों को पढ़ाना भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. फिलहाल, यह वीडियो दिल्ली में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच नई बहस छेड़ चुका है. अगर आप दिल्ली में ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं जिसमें काम के घंटे कम हों, सैलरी अच्छी हो और छुट्टियां भरपूर मिलें. तो MCD प्राइमरी टीचर की नौकरी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है. हालांकि, किसी भी करियर को चुनने से पहले उसकी पूरी जानकारी और जिम्मेदारियों को समझना जरूरी है.

