5 की कटोरी, 15 रुपये में थाली... ये है एशिया का सबसे सस्‍ता बर्तन बाजार

Deputy Ganj market: दिल्‍ली की डिप्टी गंज मार्केट, बर्तनों का सबसे बड़ा और सस्‍ता बाजार है. यकीन मानिए यहां आपको अपनी लोकल बर्तन मार्केट से आधे से भी कम रेट में बर्तन मिल जाएगा. फिर चाहे आपको चम्‍मच खरीदनी है या फिर प्‍लेट यहां आपको सभी बर्तन बेहद कम दाम में मिल जाएंगे.

  • दिल्ली के डिप्टी गंज मार्केट में चम्मच से लेकर थाली तक सभी बर्तन बेहद सस्ते दामों पर मिलते हैं
  • यह एशिया की सबसे बड़ी स्टील बर्तन थोक मार्केट है, जहां सैकड़ों दुकानें विविध बर्तन उपलब्ध कराती हैं
  • डिप्टी गंज मार्केट से स्टील, एल्युमिनियम, पीतल और कांसे के बर्तन खरीदे जा सकते हैं
नई दिल्‍ली:

2 रुपये की चम्‍मच, 5 रुपये की कटोरी, 10 रुपये का गिलास, 15 रुपये की थाली... दिल्‍ली की एक ऐसी मार्केट है, जहां बर्तन इतने सस्‍ते मिलते हैं कि आपको यकीन ही नहीं होगा. इस बाजार का नाम है- डिप्टी गंज मार्केट, जो सदर बाजार में है. ये एशिया की सबसे बड़ी बर्तन मार्केट है, जहां चम्‍मच से लेकर थाली और बड़े-बड़े भगोने और कढ़ाई भी मिल जाएगी. यहां किलो के हिसाब से भी बर्तन मिलते हैं. अगर डिप्टी गंज मार्केट को बर्तनों की खान कहा जाएगा, तो गलत नहीं होगा. यहां बर्तन की सैकड़ों दुकानें हैं, जिन पर आपको घर में इस्‍तेमाल होने वाला हर बर्तन मिल जाएगा. 

बर्तन की इतनी वैरायटी और कहीं नहीं

अगर आपको अपने घर या शादी-ब्‍याह के लिए बर्तन खरीदने हैं, तो दिल्‍ली में डिप्टी गंज मार्केट से अच्‍छा ऑप्‍शन नहीं हो सकता है. यकीन मानिए यहां आपको अपनी लोकल बर्तन मार्केट से आधे से भी कम रेट में बर्तन मिल जाएगा. फिर चाहे आपको चम्‍मच खरीदनी है या फिर प्‍लेट यहां आपको सभी बर्तन बेहद कम दाम में मिल जाएंगे. दरअसल, डिप्टी गंज मार्केट स्‍टील के बर्तनों की थोक मार्केट है. दिल्‍ली एनसीआर में ही नहीं पूरे देश में स्‍टील के बर्तन यहीं से सप्‍लाई होते हैं. नेपाल, श्रीलंका बांग्‍लादेश जैसे देशों में भी यहां से बर्तन एक्‍सपोर्ट होते हैं. ये एशिया की सबसे बड़ी बर्तन मार्केट है, जहां एक दो नहीं, बल्कि सैकड़ों दुकानें हैं. हर दुकान की अपनी एक अलग पहचान है. कई दुकानें तो ऐसी हैं, जिनपर आपको एक ही बर्तन कई डिजाइन और साइज में मिल जाएगा. जैसे कई दुकानें ऐसी हैं, जहां आपको सिर्फ अलग-अलग साइज और डिजाइन की थालियां मिलेंगी. 

स्‍टली, एल्युमिनियम, पीतल और कांसा हर बर्तन मिलेगा

डिप्टी गंज मार्केट की एक खासियत यह भी है कि यहां आपको बर्तन के लोकल ब्रांड से लेकर नामी ब्रांड के बर्तन भी मिल जाएंगे. स्‍टील के बर्तन यहां, 230 रुपये किलो से शुरू होते हैं, जो 600 रुपये किलो तक जाते हैं. इसके अलावा यहां आपको पीस के हिसाब से भी बर्तन मिल जाएंगे. लेटेस्‍ट स्‍टाइल के बर्तन से लेकर पुराने स्‍टाइल के एल्युमिनियम, पीतल और कांसे के बर्तन भी यहां आपको मिल जाएंगे. इसके अलावा, चकला बेलन, टवा, बर्तन स्‍टैंड, इडली मेकर तक आप यहां से खरीद सकते हैं. रेस्‍टोरेंट और होटलों में इस्‍तेमाल होने वाले बर्तन भी यहां मिलते हैं.

सिर्फ 10 रुपये में बर्तनों पर यहां नाम भी लिखवाइए   

दिल्‍ली की ये इकलौती ऐसी बर्तन मार्केट है, जहां आपको बर्तन पर नाम लिखने वाले करीगर मिल जाएंगे. ये कारीगर बर्तन पर फूल-पत्‍ती, भगवान की तस्‍वीर आदि भी बर्तनों पर गोदने में माहिर हैं.  ये सिर्फ 10 रुपये में आपका नाम बर्तन पर लिख देंगे. अब तो बर्तनों पर बहुत कम लोग नाम लिखवाते हैं, लेकिन एक समय था, जब लोग अपने घर के लगभग सभी बर्तनों पर नाम लिखवाते थे. तब बर्तन पर नाम लिखने वाले इन कारीगरों की काफी डिमांड हुआ करती थी. 

डिप्‍टी गंज मार्केट कैसे पहुंचे?

डिप्‍टी गंज मार्केट, सदर बाजार में स्थित है. यहां का सबसे नजदीकी मेट्रो स्‍टेशन है, ब्‍लू लाइन का आरके आश्रम. यहां उतर कर आपको बैट्री रिक्‍शा लेना होगा, जो आपको बारह टूटी चौक छोड़ेगा. बारह टूटी चौक से दाईं और 100 कदम की दूरी पर डिप्‍टी गंज मार्केट है. अगर आप रेड लाइन से आ रहे हैं, तो पुल बंगश मेट्रो स्‍टेशन पर आपको उतरना पड़ेगा. यहां से भी आपको मार्केट तक के लिए बैट्री रिक्‍शा मिल जाएंगे. मार्केट सुबह 10 बजे खुल जाती है और शाम 8 बजे तक बंद हो जाती है. त्‍योहारों के समय ये मार्केट देर रात तक भी खुलती है.  

