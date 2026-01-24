मौसम का टॉर्चर: पूरे उत्तर भारत में हाड़ गलाने वाली ठंड, पहाड़ों पर बर्फ तो दिल्ली-NCR में शीतलहर का कहर

उत्तर भारत के कई राज्य शीतलहर की चपेट में आ गए हैं. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शुक्रवार को हुई बर्फबारी से मौसम में अचानक से बदलाव हुआ है. एकदम से हाड़ गलाने वाली ठंड बढ़ गई है. शुक्रवार को पूरे दिन भारी बारिश के बाद दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में शनिवार को घना कोहरा देखने को मिला रहा है. यहां तक की कई इलाकों में शनिवार सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं. तेज हवाओं के चलते लोगों की कंपकंपी छूट रही है. आईएमडी ने दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बनी रहने का अनुमान जताया है.

बीती रात से बसंत पंचमी के दिन ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी के साथ कुछ जगहों पर भारी बर्फबारी व बारिश दर्ज की गई. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरप्रदेश, राजस्थान के कई हिस्सों में हुई बारिश ने तापमान को एकदम से गिरा दिया. मौसम विभाग के अनुसार दो दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी. 24 और 25 जनवरी को पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

राजस्थान के लिए अलर्ट जारी

आईएमडी ने राजस्थान के कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं. 25 जनवरी से घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति के लिए भी चेतावनी जारी की गई है.

पहाड़ों में आफत बनीं बर्फ

हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के कारण दो राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 565 सड़कों को बंद कर दिया गया है और लगभग 4,800 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं. बर्फबारी के कारण राज्यभर में बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है. मौसम विभाग ने 24 और 25 जनवरी को राज्य के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी जारी रहने का अनुमान जताया है.

वहीं कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एकमात्र साल भर खुली रहने वाली सड़क, 270 किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बर्फबारी की वजह से यातायात के लिए बंद करना पड़ा है जिससे, हजारों वाहन फंसे हुए हैं.

यातायात विभाग के एक अधिकारी ने बताया,‘‘जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) पर नवयुग सुरंग (बनिहाल-काजीगुंड खंड में) के आसपास ताजा बर्फबारी के कारण जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू-श्रीनगर जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया है.''

ये भी पढ़ें- प्लीज अभी यहां मत आओ... पहाड़ों पर बर्फ और ट्रैफिक जाम में फंसी इस महिला की अपील सुन लें