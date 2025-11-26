दिल्ली वाले यमुना किनारे भी कर सकेंगे सैर! 53 km साइकिल ट्रैक पर काम होगा शुरू, पढ़ें इससे जुड़ी हर बात

दिल्ली में यमुना नदी के दोनों ओर साइकिल ट्रैक बनेगा. ये साइकिल ट्रैक यमुना नदी के दोनों ओर बनाया जाएगा ताकि पूरी दिल्ली को इसका फ़ायदा मिले.इस साइकिल ट्रैक को तीन साल में पूरा किया जाएगा. सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई, इस बैठक में डीडीए, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी, रेलवे, ऊर्जा विभाग, दिल्ली जल बोर्ड और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

कहां से शुरू होगी साइकिल ट्रैक

दिल्ली के वज़ीराबाद यमुना पुल से एनएच-24 और आगे कालिंदी कुंज बॉयोडायवसिर्टी पार्क तक प्रस्तावित 53 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक परियोजना का काम जल्द शुरू होगा. तीन चरण में बनने वाली इस परियोजना में पहला चरण पुराने यमुना रेल पुल से एनएच-24, दूसरे चरण में एनएच-24 से कालिंदी कुंज यमुना बॉयोडायवसिर्टी पार्क और तीसरे चरण में वजीराबाद यमुना बैराज से पुराने यमुना रेल पुल तक विकसित किया जाएगा. यमुना के ये दोनों तरफ बनाया जाएगा..वज़ीराबाद से लेकर कालिंदी कुंज तक बनाया जाएगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह साइकिल ट्रैक परियोजना केवल एक परिवहन योजना नहीं, बल्कि दिल्ली के पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है. उन्होंने कहा कि डीडीए द्वारा विकसित किया जा रहा यह साइकिल ट्रैक दिल्ली के लिए विशेष महत्व रखता है. क्योंकि इससे ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, शहरी ट्रैफिक का दबाव घटेगा, नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, ईको-टूरिज्म को प्रोत्साहन मिलेगा और यमुना किनारे हरित पट्टी को संरक्षित तथा विकसित करने में योगदान देगा. इस बाबत तमाम विभागों ने अनापत्ती प्रमाण भी दे दिया है. बस रेलवे की सहमति को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है..फेज वन का कार्य नए वर्ष से शुरू होने की संभावना है, जिसे एक वर्ष की अवधि में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.