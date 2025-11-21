दिल्‍ली के नामी प्राइवेट स्‍कूल सेंट कोलम्‍बस के एक 16 वर्षीय छात्र शौर्य पाटिल ने मेट्रो स्‍टेशन से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया. शौर्य के कुछ साथियों ने बताया कि उन्‍होंने स्‍कूल के काउंसलर को बताया था कि उसके मन में पिछले कुछ दिनों से सुसाइड के विचार आ रहे थे. दिल्ली पुलिस ने 18 नवंबर को राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर दसवीं कक्षा के छात्र शौर्य की आत्महत्या के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है. दिल्ली के स्कूल के बाहर शौर्य पाटिल की याद में पोस्टर लेकर इकट्ठा हुए छात्रों के एक ग्रुप ने बताया कि पिछले छह महीनों से उसे "टॉर्चर" किया जा रहा था. शौर्य पाटिल के माता-पिता ने भी स्‍कूल पर कई आरोप लगाए हैं, जिनकी जांच अब पुलिस करेगी.

टीचर्स पर बच्चों को अपमानित करने का आरोप

स्‍कूल के बाहर जुटे छात्रों ने बताया कि शौर्य पाटिल ने अपनी मौत से कुछ घंटों पहले टेंशन में होने की बात कबूल की थी और उन्होंने अपने कई टीचर्स पर बच्चों को अपमानित करने का आरोप लगाया. एक छात्र ने बताया कि डांस प्रैक्टिस के दौरान एक टीचर ने शौर्य पाटिल का मज़ाक उड़ाया था. कथित तौर पर यह घटना प्रधानाध्यापिका अपराजिता पाल की मौजूदगी में हुई थी. छात्रा ने कहा, 'अगर आप कक्षा में कुछ भी कहते हैं... अगर आप बहस करते हैं... तो हमें कहा जाता है कि 'तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स नहीं है' और हमारे माता-पिता के बारे में भी भला-बुरा कहा जाता है कि उन्‍होंने कुछ नहीं सिखाया. कई बार हमारे माता-पिता को भी स्‍कूल बुलाया जाता है.'

मेरा बेटा मंच पर रो पड़ा, तो...

इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक स्कूल की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई थी. शौर्य के पिता प्रदीप पाटिल के अनुसार, जिस दिन उनके बेटे ने आत्महत्या की, उस दिन उसे स्‍कूल में डांटा गया और सबके सामने अपमानित किया गया था. पिता ने बताया कि जब उनका बेटा मंच पर रो पड़ा, तो एक टीचर ने मजाकिया लहजे में कहा, "जितना रोना है रो लो, मुझे कोई परवाह नहीं." प्रदीप पाटिल ने एनडीटीवी को बताया, "मेरे बेटे की मौत के बाद, प्रिंसिपल ने मुझे फ़ोन किया और कहा, 'आपको जो भी मदद चाहिए, हमें बताएं, हम आपकी मदद करेंगे. मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए."

3 टीचर सस्‍पेंड

पिता ने कुछ टीचर्स के नाम भी बताए, जिन्होंने उनके बेटे को धमकाया था. एक टीचर ने कथित तौर पर शौर्य से कहा था कि वह उसे स्‍कूल से निकाल देगी. दूसरे टीचर ने लड़के को धक्का दिया था और तीसरी टीचर ने डांस प्रैक्टिस के दौरान शौर्य का मजाक बनाया था. इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक तीनों में से किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. लेकिन मामला बढ़ता देख अब स्कूल प्रशासन ने प्रिंसिपल अपराजिता पाल के अलावा तीन और टीचर युक्ति माझन, मनु कालरा और जूली वर्गीस को सस्पेंड कर दिया है.

सॉरी मम्‍मी-पापा, आखिरी बार दिल तोड़ रहा हूं...

शौर्य पाटिल ने एक दिल दहला देने वाला नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी मां, भाई और पिता से बार-बार माफ़ी मांगी. "सॉरी मम्मी, आपका इतना बार दिल तोड़ा, अब आखिरी बार तोड़ूंगा. स्कूल के टीचर्स अब हैं ही ऐसे, क्या बोलूं? सॉरी भैया, मैं आपके साथ गलत बिहेव, आपसे बहस की, आपका अनादर किया. सॉरी पापा, मुझे भी आपके जैसा अच्छा इंसान होना चाहिए था. मेरे माता-पिता ने बहुत कुछ किया है. मुझे अफ़सोस है कि मैं उन्हें कुछ नहीं दे सका." शौर्य ने सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि अगर उनके अंग "काम करने की स्थिति में" हैं, तो उन्हें दान कर दिया जाए

शौर्य पाटिल के पिता प्रदीप पाटिल ने एनडीटीवी को बताया, "टीचर्स हमसे शिकायत करते थे कि वह बहुत शरारती है और शिक्षकों की नकल करके उनका मज़ाक उड़ाता है. मैंने शिक्षक से कहा कि वह लड़का है और उसकी उम्र के बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन हम उसे समझाएंगे. हालांकि, शिक्षक उसे प्रताड़ित करते रहे... तीन दिन पहले, एक टीचर ने उससे कहा कि वह हमें (पैरेंट्स) फोन करके बताएगी कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा. प्री-बोर्ड परीक्षा से ठीक 10 दिन पहले किसी छात्र को यह बताना समझ से परे है कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा."

ये भी पढ़ें :- दिल्ली स्टूडेंट सुसाइड केस में बड़ा एक्शन, प्रिंसिपल और 3 टीचर सस्पेंड, सरकार ने बनाई जांच कमेटी