कहीं आपके बच्चे के मन में तो नहीं आ रहे सुसाइड के ख्याल? स्कूल से आने के बाद जरूर पूछें ये पांच सवाल

Delhi Student Suicide Case: राजधानी दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, यहां 10वीं में पढ़ने वाले छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे दी. दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया. अब आरोप लग रहा है कि बच्चे को स्कूल में कई तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, जिसके बाद आखिरकार उसने सुसाइड करने का फैसला लिया. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. इस घटना के बाद से ही देशभर के तमाम पेरेंट्स खौफ में हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपने बच्चों के दिमाग को समझें. आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं, जो आपको अपने बच्चे से स्कूल से लौटने के बाद जरूर पूछनी चाहिए.

स्कूल से आने के बाद जरूर पूछें ये सवाल

कैसा रहा आज का दिन: जब भी आपका बच्चा स्कूल से लौटता है तो उससे बात करें और पूछें कि उसका दिन कैसा रहा. अगर बच्चा मायूस नजर आ रहा है तो उससे इसका कारण पूछें. ऐसा नहीं करने पर आपका बच्चा कुछ शेयर नहीं करेगा और आपको कभी भी पता नहीं लगेगा कि वो क्या सोच रहा है.

टीचर्स को लेकर सवाल: जब भी बच्चा स्कूल से आए तो उसे उसके टीचर्स को लेकर भी सवाल पूछें. बच्चे से पूछें कि क्लास में टीचर्स ने क्या कराया और उसकी उनसे क्या बात हुई. अगर बच्चा कुछ संकेत देता है तो इसके बारे में पता लगाना शुरू करें.

10वीं का दूसरा बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएंगे ये छात्र, CBSE ने बताए दो बोर्ड परीक्षाओं के नियम

दोस्तों से क्या हुई बात: स्कूल में टीचर्स के अलावा बच्चे अपने दोस्तों के साथ सबसे ज्यादा रहते हैं. ऐसे में स्कूल से लौटने के बाद उनसे ये जरूर पूछें कि आज कौन सा गेम खेला या फिर दोस्तों के साथ क्या एक्टिविटी हुई. इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि बच्चा अपने दोस्तों से बात कर रहा है या फिर नहीं.

स्कूल से आने में क्यों हुई देर: अगर आपका बच्चा मेट्रो या बस से स्कूल जा रहा है और कुछ दिन से घर आने में लेट हो रहा है तो उससे ये सवाल जरूर करें कि ऐसा क्यों हो रहा है. अगर बच्चा आपको बताने में हिचक रहा है या फिर टाल रहा है तो स्कूल में पता करें.

स्कूल में क्या कहकर बुलाते हैं लोग: अक्सर कई बच्चों को स्कूल में बुली किया जाता है, ऐसे में अपने बच्चे से ये सवाल जरूर करें कि उसे स्कूल में क्या कहकर बुलाया जाता है. क्या टीचर्स और क्लासमेट उसकी तारीफ करते हैं? उसकी कौन सी आदतें उन्हें पसंद नहीं हैं और किस चीज पर ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है. काफी हलके लहजे में या खेलते हुए आप ये सब चीजें अपने बच्चे से पूछ सकते हैं.