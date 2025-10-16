विज्ञापन
राजनीति के रंग... दिल्ली की सड़कों पर दिखीं PWD की 'भगवा' वैन, छिड़ी नई बहस

दिल्ली सरकार ने हाल ही में पीडब्लूडी की वैनों को सफेद और भगवा रंग में रंगवाया है. पहले इन पर नीला-पीला रंग था.

दिल्ली में पीडब्लूडी की वैनों को नया रंग देने की कवायद ने राजधानी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. दिल्ली की बीजेपी सरकार ने हाल ही में इन वैनों को सफेद और भगवा रंग में रंगवाया है. पहले इन पर नीला-पीला रंग था, जो आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़ी थीम मानी जाती थी.

नई वैनों पर Government of Delhi PWD Maintenance Van लिखा है. इन्हें शहर के कई हिस्सों में देखा गया है. इन पर नारंगी रंग के पैनल पर सफेद कलर की डिजाइन है, जो पहले की थीम से बिल्कुल अलग है. इसे लेकर राजनीतिक चर्चा गरमा गई है.

पीडब्लूडी ने बताया रूटीन अपग्रेड

पीडब्लूडी अधिकारियों से जब इन वैन के कलर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे रुटीन अपग्रेड और मेंटिनेंस का हिस्सा बताया. पीडब्लूडी की वैनों पर ये बदलाव दिल्ली में बीजेपी के सत्ता संभालने के कुछ ही महीने बाद सामने आया है. 

पहले भी हुआ था भगवा प्रयोग

दिल्ली में सरकारी परिवहन में भगवा रंग का इस्तेमाल हालांकि पहली बार नहीं हुआ है. जून में बीजेपी सरकार ने भगवा रंग की 105 DEVI इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की थीं. इसके बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के राजनीतिकरण का आरोप लगाया था.

पीडब्लूडी की वैन के रंग को लेकर अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने आधिकारिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है. पीडब्लूडी मंत्री के कार्यालय की तरफ से भी अभी तक कोई बयान नहीं आया है. 

प्रतीकात्मक रंग या पहचान की राजनीति?

जानकारों का हालांकि मानना है कि पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में रंगों का चयन अक्सर विचारधारा का प्रतीक होता है. बीजेपी शासित कई राज्यों में भगवा रंग को सरकारी कार्यक्रमों और प्रोजेक्टों में प्रमुखता से शामिल किया गया है. 

दिल्ली की सड़कों, पार्कों और ग्रीन बेल्ट की मेंटिनेंस में लगी ये वैन अपने भगवा रंग की वजह से न सिर्फ लोगों का ध्यान खींच रही हैं बल्कि राजधानी की राजनीति में एक नई बहस की आहट भी दे रही हैं.

Delhi Bjp Govt, Delhi PWD Department, Delhi Pwd Saffron Van
