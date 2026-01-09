मेरा मजाक उड़ाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, खुद पर बनते मीम पर आज खुलकर बोलीं सीएम रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर बीते कुछ दिनों से कई तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन मीम्स में उनके बयानों के अलग-अलग अंश का इस्तेमाल किया गया है. इन मीम्स को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने दिल्ली विधानसभा में भावुक होते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा उनपर बनाए जा रहे मीम्स से मैं आहत हूं. उन्होंने आगे कहा कि मुझसे गलती से जो शब्द निकले उसे लेकर मेरा मजाक उड़ाया जाता है, बड़ी तकलीफ होती है.

सीएम गुप्ता ने आगे कहा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री है. उन्हें लगता है कि आखिर एक महिला दिल्ली को कैसे चला सकती है. रेखा गुप्ता ने सदन में कहा कि मेरे मुंह से गलती से कोई शब्द निकल जाता है तो आम आदमी पार्टी उसपर मीम बनाती है. मेरा मजाक उड़ाती है. मुझे बड़ी तकलीफ होती है. कहते हैं CM AQI भी नहीं बोल पाती है, AQI को AIQ कहती हैं. अंग्रेजों की जगह मैंने गलती से कांग्रेस कह दिया उसका भी मजाक उड़ाते हैं.

उन्होंने कहा कि मुझसे तो गलती हो गई लेकिन आप तो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं. आप ने कहा था कि गाड़ी, बंगला नहीं लेंगे, कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, लेकिन लिया. भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके सत्ता में आए और जानबूझकर भ्रष्टाचार का 'शीशमहल' बना लिया.

यह भी पढ़ें: वैदिक ज्ञान से डिजिटल इंडिया तक... दिल्ली शब्दोत्सव-2026 में सभ्यता-संस्कृति के वैचारिक महाकुंभ का आगाज

यह भी पढ़ें: 'दिल्ली जन विश्वास विधेयक' को मिली CM रेखा गुप्ता कैबिनेट की मंजूरी, जानें इसे लाने का मकसद क्या है