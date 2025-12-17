विज्ञापन
प्रदूषण पर दिल्ली पुलिस का 'महा-अभियान': 2025 में कटे 8 लाख से ज्यादा चालान, 19 हजार गाड़ियां जब्त

प्रदूषण नियंत्रण के लिए केवल पुराने वाहनों पर ही नहीं, बल्कि निर्माण सामग्री को बिना कवर किए ले जाने वालों पर भी सख्ती बरती जा रही है, जिसके तहत 20,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है.

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने वर्ष 2025 में अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई की है. पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी से 15 दिसंबर 2025 के बीच केवल प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट न होने के कारण 8,22,204 वाहनों के चालान काटे गए हैं. यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में भारी वृद्धि दर्शाती है, जहां 2023 में यह आंकड़ा 2.32 लाख और 2024 में 5.98 लाख था.

इसी प्रकार, 10 से 15 साल पुराने प्रतिबंधित डीजल और पेट्रोल वाहनों के खिलाफ भी अभियान तेज हुआ है. वर्ष 2023 में जहां मात्र 528 पुराने वाहन जब्त किए गए थे, वहीं 2025 में 15 दिसंबर तक यह संख्या बढ़कर 19,479 तक पहुँच गई है.

प्रदूषण नियंत्रण के लिए केवल पुराने वाहनों पर ही नहीं, बल्कि निर्माण सामग्री को बिना कवर किए ले जाने वालों पर भी सख्ती बरती जा रही है, जिसके तहत 20,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. इस वर्ष अब तक ऐसे 1,444 चालान किए जा चुके हैं, जिनमें से 545 चालान केवल GRAP अवधि (14 अक्टूबर – 15 दिसंबर) के दौरान हुए हैं. इसके अलावा, बिना किसी तय गंतव्य के दिल्ली में प्रवेश करने वाले मालवाहक वाहनों की चेकिंग में तेजी आई है. साल 2025 में अब तक 14,82,951 वाहनों की जांच की गई और 77,399 वाहनों को सीमा से ही वापस लौटा दिया गया.

GRAP और CAQM के निर्देशों के तहत 1 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 के बीच BS-III और उससे नीचे के मानक वाले कमर्शियल वाहनों पर विशेष नजर रखी गई. इस अवधि में 1,83,659 वाहनों की चेकिंग की गई, जिनमें से 3,393 वाहनों को वापस भेजा गया और दिल्ली के भीतर पाए गए 429 वाहनों के चालान काटे गए.

