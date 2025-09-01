गुरुग्राम में सैकड़ों गाड़ियां फंसीं, महाजाम का वीडियो देखिए, हिल जाएंगे

दिल्‍ली-नोएडा और गुरुग्राम में सोमवार का दिन ऑफिस जाने वालों के लिए बहुत मुश्किलों भरा रहा. पूरे दिन बारिश हुई और ऑफिस से घर आने वाले के रास्‍ते पर भयंकर ट्रैफिक जाम ने लोगों को परेशान किया. लेकिन गुरुग्राम वालों का दर्द शायद दिल्ली और नोएडा वालों से कहीं ज्‍यादा था. बारिश के बाद जलभराव और जाम के जो वीडियो आए, वो काफी परेशान करने वाले थे. भारत की 'साइबर सिटी' का तमगा हासिल करने वाले गुरुग्राम के ट्रैफिक जाम में फंसे लोग कई घंटों तक अपने घर पहुंचने के लिए तरसते रहे.

हीरो होंडा चौक पर ट्रैफिक

गुरुग्राम के NH-48 के हीरो होंडा चौक से नरसिंहपुर तक जाने वाले रास्‍ते पर सात से आठ किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा. जिधर नजर घुमाओं बस गाड़‍ियों की लाइट्स नजर आती और हॉर्न का शोर सुनाई देता. कई दूसरे अहम रास्‍तों की भी यही स्थिति रही. मंगलवार को भी गुरुग्राम के लिए बारिश का येलो अलर्ट है और वर्क फ्रॉम होम के ऑर्डर दिए गए हैं. इसके अलावा सभी स्‍कूल बंद हैं और क्‍लासेज भी ऑन लाइन होंगी.



सोमवार को दोपहर 3:30 बजे से शहर में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया और शाम होते-होते पूरा ट्रैफिक ही ठप हो गया. गुड़गांव जिले में सोमवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच औसतन 45 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिसमें वजीराबाद में 85 मिमी, कादीपुर और हरसरू में 80-80 मिमी, बादशाहपुर में 25 मिमी, सोहना में 23 मिमी, मानेसर में 22 मिमी, पटौदी में 13 मिमी और फारुख नगर में 10 मिमी बारिश हुई.

कई इलाके पूरी तरह से डूबे

नरसिंहपुर इलाका पूरी तरह जलमग्न हो गया, सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया बीच सड़क पर गाड़ियां फंस गईं, जबकि दुकानदार अपनी दुकानों में पानी भरने से बचने के लिए संघर्ष करते रहे. लेकिन बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी. यात्री तेज बहाव में से गुजर रहे थे, और कुछ इलाकों में दोपहिया वाहन लगभग सड़कों से बह गए. यहां के निवासियों ने कहा कि हर मॉनसून में यही स्थिति होती है. हल्की बारिश में भी खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है. देर शाम तक नगर निगम की टीमें इलाके में नहीं पहुंची थीं.