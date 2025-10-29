दिल्‍ली पुलिस ने फर्जी एसिड अटैक मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी लड़की के पिता के भाई और उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, यह दोनों भी साजिश में शामिल थे. इस मामले में आरोपी वकील लगातार आरोपियों को निर्देश दे रहा था कि आगे क्‍या करना है और क्‍या नहीं करना है. इस मामले में एसिड की फर्जी कहानी गढ़ने वाली लड़की के पिता को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

फर्जी एसिड अटैक मामले में पुलिस की जांच में पता चला है कि इस मामले में कई झोल हैं. दिल्ली पुलिस ने पीड़िता के पिता अकील खान को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है. उसके मोबाइल से एक महिला के 13 अश्लील वीडियो और 50 से ज्यादा फोटो मिले हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये वीडियो और फोटो उस महिला के हैं, जिसके पति पर अकील खान की बेटी ने एसिड फेंकने का आरोप लगाया था. दिल्ली पुलिस पहले ही बता चुकी है कि एसिड अटैक का मामला फर्जी है.

ऐसे समझिए पूरा मामला

यह महिला अकील खान की फैक्ट्री में काम करती थी. उसने 2021 से 2024 तक फैक्ट्री में काम किया. आरोप है कि इस दौरान अकील खान ने महिला के साथ लगातार रेप किया और उसके वीडियो भी बना लिए. महिला ने 24 अक्टूबर 2025 को भलस्वा डेरी थाने में इसकी शिकायत की, जिसके बाद अकील खान की बेटी ने दावा किया कि मोटरसाइकिल पर आए तीन लोगों ने उस पर एसिड फेंका. आरोप लगाया गया कि इसमें रेप पीड़ित महिला का पति भी था. हालांकि पुलिस जांच में पता चला कि घटना के वक्त महिला का पति अशोक विहार में नहीं बल्कि करोलबाग में था.

जांच में सामने आया कि मामला फर्जी था और छात्रा ने अपने पिता के कहने पर टॉयलेट क्लीनर अपने हाथों पर डालकर जला लिया, जिससे लगे कि एसिड अटैक हुआ है. इस प्लान का उद्देश्य महिला के पति को फंसाना था. हालांकि बाद में यह पता चला कि वह व्यक्ति और उसके दो साथियों में से कोई भी उस वक्‍त घटनास्थल पर मौजूद नहीं था.