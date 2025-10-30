विज्ञापन
Delhi Murder: किशनगढ़ थाना पुलिस की टीम ने सिर्फ 2 घंटे में केस सुलझा लिया और दोनों आरोपियों 23 साल के मोहित मेहलावत उर्फ मन्नू और 23 साल के ही लकी उर्फ तन्नू को धर दबोचा. मोहित किशनगढ़ और लकी महरौली का रहने वाला है. दोनों ही लड़के बेरोजगार और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं.

दोस्ती करने वाले इंस्टाग्राम से मर्डर, पुलिस ने आरोपियों को 2 घंटे में ऐसे धर दबोचा
दिल्ली का मर्डर केस सॉल्व
  • दिल्ली पुलिस ने किशनगढ़ इलाके में 23 साल के एक युवक की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
  • कैब ड्राइवर को इंस्टाग्राम के जरिए मिलने बुलाया गया और फिर बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई.
  • पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज की मदद से महज 2 घंटे में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
नई दिल्ली:

लोगों से मेल-मिलाप और दोस्ती का जरिया बनने वाले सोशल मीडिया के जरिए किसी की हत्या की जा सकती है, ये सुनने में ही थोड़ा अजीब है. लेकिन ऐसा हुआ है दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में. यहां 23 साल के एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो भी इंस्टाग्राम के जरिए. मृतक की पहचान 23 साल के कैब ड्राइवर नितेश खत्री के रूप में हुई. ये मामला 27 अक्टूबर की सुबह किशनगढ़ के मछली पार्क में हुई. जब एक राहगीर ने खून से लथपथ शव देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी.

शरीर पर चाकू से किए कई घाव

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो मृतक नितेश के शरीर पर चाकू के कई घाव थे. खासकर कान, पेट और शरीर के दूसरे हिस्सों पर. पुलिस को मौके से एक मोबाइल फोन भी मिला, जिसे उसके चेहरे (Face Unlock) से अनलोक किया गया. इससे मृतक की पहचान और कॉल डिटेल का पता चला. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने FIR नंबर 290/25 दर्ज कर जांच शुरू की.

पुराने झगड़े का बदला लेने के लिए की हत्या

पुलिस जांच में सामने आया है कि मोहित और लकी दोनों का नितेश से पुराना झगड़ा था और वो उससे बदला लेना चाहते थे. जिसके बाद दोनों ने इंस्टाग्राम के ज़रिए नितेश से संपर्क किया और धोखे से उसे मिलने के लिए बुलाया. मिलने के बाद दोनों ने पहले से बनाई साजिश के तहत नितेश पर चाकुओं से हमला कर उसकी हत्या कर दी.

CCTV में भागते हुए दिखे आरोपी

मामले की जांच के लिए पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज खंगाले, जिसमें दोनों आरोपी भागते हुए नजर आए. इसके बाद लोकल इंटेलिजेंस और मुखबिरों की मदद से दोनों को पकड़ लिया गया. पुलिस की पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात कबूल करते हुए बताया कि बदले की भावना में इस वारदात को अंजाम दिया गया. दिल्ली पुलिस दोनों आरोपियों के खून से सने कपड़े और दो चाकू बरामद किए गए, जिनसे हत्या की गई थी.

पुलिस ने 2 घंटे में आरोपियों को धर दबोचा

पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन और आरोपियों का लैपटॉप भी बरामद कर लिया है. किशनगढ़ थाना पुलिस की टीम ने सिर्फ 2 घंटे में केस सुलझा लिया और दोनों आरोपियों 23 साल के मोहित मेहलावत उर्फ मन्नू और 23 साल के ही लकी उर्फ तन्नू को धर दबोचा. मोहित किशनगढ़ और लकी महरौली का रहने वाला है. दोनों ही लड़के बेरोजगार और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं. मोहित पर पहले से हत्या की कोशिश के दो मामले दर्ज हैं. वहीं लकी नशे का आदी है और मोहित का करीबी साथी है.

