काजोल ने कुछ यूं मनाया नया साल, देखें घरवालों के साथ कैसे हुई पार्टी

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल का नया साल दोस्तों और परिवारवालों के साथ बीता. एक्ट्रेस ने कुछ तस्वीरें शेयर कर अपनी पार्टी की इनसाइड झलकियां शेयर कीं. काजोल की तस्वीरों में अजय देवगन, वत्सल सेठ, इशिता भट्ट, अमान देवगन नजर आ रहे हैं. तस्वीरें शेयर करते हुए काजोल ने लिखा, सभी को नए साल की बहुत बधाई. जैसा कि हमने पिछले साल देखा है जिंदगी अनमोल है और अनप्रेडिक्टेबल है तो ऐसे जिएं जैसे कि इसका कुछ खास मकसद हो. काजोल की तस्वीरें देख फैन्स ने भी उन्हें खूब बधाइयां दीं और प्यार दिया.

काजोल के अलावा और भी तमाम सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कीं और अपनी न्यू ईयर पार्टी की तस्वीरें शेयर कीं, काजोल की बात करें तो वह अक्सर ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. उन्हें ज्यादातर अपने परिवार के साथ ही त्योहार मनाते और इंजॉय करते देखा जाता है. चाहे दुर्गा पूजा का मौका हो या कोई बर्थडे और दूसरी पार्टी. काजोल हमेशा अपने परिवार के साथ ही इंजॉय करती नजर आती हैं.

वर्कफ्रंट पर क्या है सीन ?

काम के मोर्चे पर देखा जाए तो साल 2025 में काजोल मां और सरजमीं जैसी फिल्मों में नजर आईं. दोनों ही अलग तरह की फिल्में थीं. वहीं इस साल यानी 2026 में वह ड्रैगन में नजर आने वाली हैं. ये एक तेलुगू फिल्म है जिसे लेकर अभी तक ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है. इसके अलावा उनकी महारानी: क्वीन ऑफ क्वीन्स भी पाइप लाइन में है. उम्मीद है कि इसे लेकर जल्द ही कोई अपडेट सामने आएगी. वहीं अजय देवगन की बात करें तो 2025 में वे आजाद, रेड-2, मां, सन ऑफ सरदार-2 और दे दे प्यार दे-2 जैसी फिल्में लेकर आए. अब साल 2026 में वह धमाल-4 और दृश्यम-3 जैसी सीक्वल लेकर आएंगे. इसके अलावा रेंजर नाम से भी एक प्रोजेक्ट चर्चा में है.