कृति सेनन ने शेयर की फोटोज, बॉयफ्रेंड पर टिकी सोशल मीडिया यूजर्स की नजर

कृति सेनन ने सोशल मीडिया पर 2025 के सफर की एक झलक दिखाई जिसमें सभी की नजर उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर पर टिक गई.

कृति सेनन ने दिखाई 2025 के सफर की झलक
नई दिल्ली:

नए साल 2026 की शुरुआत के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम पर 2025 की यादों को शेयर करते हुए एक खास पोस्ट किया है. इस पोस्ट में उन्होंने साल भर की कई खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो अपलोड किए, जिसमें उनके प्रोफेशनल काम, फिटनेस रूटीन, पेट डॉग और फैमिली मोमेंट्स शामिल हैं. पोस्ट की सबसे ज्यादा वायरल तस्वीर एक लाइट एंड शेडो स्टाइल की फोटो है, जिसमें कृति के साथ एक शख्स की परछाई साफ नजर आ रही है. फैंस और मीडिया इसे उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बाहिया से जोड़कर देख रहे हैं. 

इस तस्वीर पर कृति ने लिखा है - “All the beauty of life is made up of light and shadow.” यह हिंट फैंस के बीच काफी वायरल हो गई है. अपने कैप्शन में कृति ने 2025 के बारे में काफी गहराई से बात की. उन्होंने लिखा कि इस साल ने उन्हें सिखाया कि सच्ची ग्रोथ शोरगुल में नहीं, बल्कि पीस, कंटिन्यूटी और पर्सनल लेवल पर होती है. उन्होंने चैलेंजिंग कहानियों का जिक्र किया, ब्रेक लेने की अहमियत बताई और कहा कि आराम भी ताकत जितना ही जरूरी है. अराजकता और शांति के बीच उन्होंने उन लोगों और प्यार के लिए आभार जताया जो उन्हें घर जैसा एहसास देते हैं. 

कृति ने लिखा कि वे इस चैप्टर को नरमी, मजबूती और मजबूत इरादों के साथ खत्म कर रही हैं और नए साल को विश्वास व पूरे दिल से आगे बढ़ा रही हैं. यह पोस्ट मिलने के कुछ ही घंटों में लाखों लाइक्स और कमेंट्स की बौछार लग गई. फैंस कृति के इमोशनल अंदाज और उनकी प्राइवेट लाइफ के इस झलक को काफी पसंद कर रहे हैं.
प्रोफेशनल फ्रंट पर कृति 2025 में अपनी फिल्मों और सोशल वर्क के लिए सुर्खियों में रहीं और अब वे 2026 में भी नई प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़ने को तैयार नजर आ रही हैं.

