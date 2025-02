LG का अभिभाषण, CAG रिपोर्ट, तस्वीरों पर बवाल... जानिए दिल्ली विधानसभा में हंगामा और निलंबन का दिनभर का हाल

दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को एक के बाद एक कई घटनाक्रमों का दौर जारी रहा. सुबह उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना के नवगठित आठवीं विधानसभा को संबोधित करने, सदन में कैग रिपोर्ट पेश किए जाने और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और शहीद-ए-आजम भगत सिंह की तस्वीरों को हटाए जाने को लेकर हंगामे के बाद 21 आम आदमी पार्टी के विधायकों को निलंबित करने तक, दिन भर गतिरोध का दौर जारी रहा.

दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने हंगामे के बाद विपक्ष के 21 विधायकों को सदन की तीन सिटिंग के लिए सस्पेंड कर दिया है. इसमें आज का दिन भी शामिल है. ये सभी विधायक शुक्रवार तक सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकेंगे.

Watch: Delhi LoP Atishi says, "Today in the Delhi Assembly, the CAG audit report on the Delhi government's excise policy from 2017 to 2021 was presented. This report consists of eight chapters. Out of these, the first seven chapters cover the audit report of Delhi's old excise… pic.twitter.com/AcjzIAnjCh