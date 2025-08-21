विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला अब कहां है? क्या कर रही पुलिस

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के पास z plus की सुरक्षा पहले से है. कल हुए हादसे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बदलाव किए गए हैं. MHA के आदेश पर अब सीआरपीएफ की क्लोज प्रोटेक्शन टीम मुख्यमंत्री के आसपास होगी.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला अब कहां है? क्या कर रही पुलिस
  • दिल्ली पुलिस आरोपी राजेशभाई खिमजीभाई के सोशल मीडिया और फोन की फोरेंसिक जांच कर रही है.
  • पुलिस आरोपी के साथ दिल्ली में उसकी हर गतिविधि की जांच कर रही है और पूछताछ की जानकारी वेरिफाई कर रही है.
  • आरोपी ने मई में अयोध्या में भूख हड़ताल की थी और डॉग के मुद्दे पर रामलीला ग्राउंड में धरने पर भी बैठने वाला था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की जांच दिल्ली पुलिस हर एंगल से कर रही है. दिल्ली पुलिस राजकोट पुलिस के संपर्क में भी है. आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच भी की जा रही है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगर कोई साजिश है तो पता लगाने की कोशिश जारी है. पुलिस की टीम आरोपी के साथ हर उस जगह जाएगी, जहां-जहां वो दिल्ली में गया. अब तक आरोपी ने जो पूछताछ में बताया है, वो वेरीफाई किया जा रहा है.

पुलिस आरोपी के फ़ोन की फोरेंसिक जांच करा रही है ताकि ये पता लगा सके कि कहीं आरोपी ने कुछ छिपाया तो नहीं. कहीं कोई डेटा डिलीट तो नहीं किया गया. मौका-ए-वारदात के विजुअल देखने के बाद पुलिस का कहना है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सुरक्षा गॉर्ड ने एक्शन लिया था. साथ में महिला सुरक्षा कर्मियों ने भी तेज रिएक्शन दिया था.

बताया जा रहा है कि आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई ने राजकोट में अपने गांव में भी 15 से 20 कुत्ते पाल रखे हैं. उसके मोबाइल फ़ोन में अयोध्या की तस्वीरें भी हैं. पता चला है कि मई में उसने अयोध्या जाकर तीन दिन तक भूख हड़ताल भी किया था. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सीएम से मिलने के बाद वो डॉग के मुद्दे को लेकर रामलीला ग्राउंड में धरने पर बैठने वाला था. पूछताछ में ये भी पता चला है कि आरोपी ने एक बार अपनी पत्नी से झगड़ा किया और खुद को ब्लेड मार लिया था.

रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ी

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के पास z plus की सुरक्षा पहले से है. कल हुए हादसे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बदलाव किए गए हैं. MHA के आदेश पर अब सीआरपीएफ की क्लोज प्रोटेक्शन टीम मुख्यमंत्री के आसपास होगी, जबकि दिल्ली पुलिस के जिम्मे बाहरी लेयर की सुरक्षा रहेगी. दिल्ली पुलिस अब उनके घर, दफ्तर और आने-जाने वालों की फ्रिस्किंग करेगी.साथ ही परिसर की जांच की जिम्मेदारी भी उनके पास होगी.

कहां है आरोपी राजेश

IB और स्पेशल सेल की टीम आरोपी राजेश से पूछताछ कर रही हैं. पुलिस आरोपी की 5 से 7 दिन की रिमांड मांगेगी. कल सुबह ही राजेश ट्रेन से राजकोट से दिल्ली आया था. सिविल लाइन्स के गुजराती भवन में राजेश रुका. फोन पर राजेश गुजरात में अपने दोस्त से बात कर रहा था कि वो शालीमार बाग स्थित सीएम हाउस पहुंच गया है. ये भी पता चला है कि राजेश पहली बार दिल्ली आया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi, Delhi CM Rekha Gupta, Delhi CM Rekha Gupta Attacker, Where Is Attacker Of Delhi Cm
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com