हमले के बाद दिल्ली CM रेखा गुप्ता की पहली तस्वीर आई सामने, BJP सांसदों से की मुलाकात

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद अब उनकी पहली तस्वीर सामने आई है. रेखा गुप्ता ने मनोज तिवारी समेत दिल्ली बीजेपी के सभी सांसदों से मुलाकात की है. फिलहाल रेखा गुप्ता घर पर ही हैं और वहीं से अपना पूरा काम देख रही हैं. बताया गया है कि इस हमले के बाद सीएम को मानसिक आघात लगा है.

सेहत का हाल जानने पहुंचे बीजेपी नेता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद उनका हाल जानने सबसे पहले पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा मुख्यमंत्री जनसेवा सदन पहुंचे. करीब आधे घंटे की मुलाकात करके जब बाहर निकले तो कहा कि डॉग लवर और भैरव बाबा के सपने की मनगढ़ंत बातों पर ध्यान न देकर हमें तथ्यों पर बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि तथ्य ये है कि आरोपी के ऊपर मारपीट, हथियारों की तस्करी जैसे गंभीर मामले पहले से ही दर्ज हैं. वो मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमला करने के लिए ही दिल्ली आया था. बीजेपी का पहले से ही मानना है कि ये राजनीति से प्रेरित और आपराधिक षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है.

घर से ही काम करेंगी CM रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद से वो अपने घर पर ही हैं. हमले के बाद उनका मेडिकल टेस्ट हुआ था, फिलहाल बताया जा रहा है कि वो घर से ही कामकाज करेंगी. बताया जा रहा है कि इस हमले से उनके सिर और हाथों पर चोट आई है.

हमलावर की फोटो आप नेता के साथ

बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने अपने एक्स पर हमले के आरोपी की फोटो गुजरात के आम आदमी पार्टी के नेता के साथ शेयर की थी. जिसके बाद नया विवाद शुरू हो चुका है. आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते कहा कि ये फोटो AI जनरेटेड हैं. फिलहाल आरोपी से पूछताछ चल रही है और हमले का असली कारण पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

कैसे हुआ था हमला?

20 अगस्त की सुबह जब सीएम रेखा गुप्ता अपने आवास पर जनसुनवाई कर रही थीं, तभी एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया. शख्स ने सीएम को थप्पड़ मारने की कोशिश की और चोट पहुंचाई. इसके बाद आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी ने एक दिन पहले सीएम आवास की रेकी भी की थी. इसे एक हिस्ट्रीशीटर बताया जा रहा है.