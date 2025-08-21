विज्ञापन
विशेष लिंक

हमले के बाद दिल्ली CM रेखा गुप्ता की पहली तस्वीर आई सामने, BJP सांसदों से की मुलाकात

Delhi CM Rekha Gupta Attack: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद से वो अपने घर पर ही हैं. हमले के बाद उनका मेडिकल टेस्ट हुआ था, फिलहाल बताया जा रहा है कि वो घर से ही कामकाज करेंगी.

Read Time: 3 mins
Share
हमले के बाद दिल्ली CM रेखा गुप्ता की पहली तस्वीर आई सामने, BJP सांसदों से की मुलाकात
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुआ था हमला
  • दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद वे घर पर रहकर अपना कार्यभार संभाल रही हैं
  • हमले में रेखा गुप्ता के सिर और हाथों पर चोट आई है, जिससे उन्हें मानसिक आघात भी पहुंचा है
  • बीजेपी नेताओं ने हमले को राजनीति से प्रेरित आपराधिक षड्यंत्र बताया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद अब उनकी पहली तस्वीर सामने आई है. रेखा गुप्ता ने मनोज तिवारी समेत दिल्ली बीजेपी के सभी सांसदों से मुलाकात की है. फिलहाल रेखा गुप्ता घर पर ही हैं और वहीं से अपना पूरा काम देख रही हैं. बताया गया है कि इस हमले के बाद सीएम को मानसिक आघात लगा है. 

सेहत का हाल जानने पहुंचे बीजेपी नेता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद उनका हाल जानने सबसे पहले पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा मुख्यमंत्री जनसेवा सदन पहुंचे. करीब आधे घंटे की मुलाकात करके जब बाहर निकले तो कहा कि डॉग लवर और भैरव बाबा के सपने की मनगढ़ंत बातों पर ध्यान न देकर हमें तथ्यों पर बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि तथ्य ये है कि आरोपी के ऊपर मारपीट, हथियारों की तस्करी जैसे गंभीर मामले पहले से ही दर्ज हैं. वो मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमला करने के लिए ही दिल्ली आया था. बीजेपी का पहले से ही मानना है कि ये राजनीति से प्रेरित और आपराधिक षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है.

घर से ही काम करेंगी CM रेखा गुप्ता 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद से वो अपने घर पर ही हैं. हमले के बाद उनका मेडिकल टेस्ट हुआ था, फिलहाल बताया जा रहा है कि वो घर से ही कामकाज करेंगी. बताया जा रहा है कि इस हमले से उनके सिर और हाथों पर चोट आई है. 

जेल से नहीं चलेगी सरकार! संविधान संशोधन बिल पर क्या है संसद का अंकगणित, क्या मिल पाएगा दो तिहाई बहुमत

हमलावर की फोटो आप नेता के साथ 

बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने अपने एक्स पर हमले के आरोपी की फोटो गुजरात के आम आदमी पार्टी के नेता के साथ शेयर की थी. जिसके बाद नया विवाद शुरू हो चुका है. आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते कहा कि ये फोटो AI जनरेटेड हैं. फिलहाल आरोपी से पूछताछ चल रही है और हमले का असली कारण पता लगाने की कोशिश की जा रही है. 

कैसे हुआ था हमला?

20 अगस्त की सुबह जब सीएम रेखा गुप्ता अपने आवास पर जनसुनवाई कर रही थीं, तभी एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया. शख्स ने सीएम को थप्पड़ मारने की कोशिश की और चोट पहुंचाई. इसके बाद आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी ने एक दिन पहले सीएम आवास की रेकी भी की थी. इसे एक हिस्ट्रीशीटर बताया जा रहा है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi CM Rekha Gupta Attacked, Rekha Gupta, Rekha Gupta Attack, Delhi CM
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com