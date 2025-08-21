डॉग लवर या कुछ और... शातिर है दिल्ली सीएम का हमलावर, रिमांड में राज उगलवाएगी दिल्ली पुलिस

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह सिविल लाइंस स्थित उनके कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान हमला करने वाले आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा, "मुख्यमंत्री पर हमले के मामले में, थाना सिविल लाइंस में मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच जारी है. हर एंगल से जांच कर रहे हैं. आरोपी मंगलवार सुबह ट्रेन से राजकोट से दिल्ली आया था. यह पहली बार था जब वह राष्ट्रीय राजधानी आया था. वह सिविल लाइंस स्थित गुजराती भवन में रुका था. इसके बाद, वह शालीमार बाग स्थित सीएम गुप्ता के निजी आवास पर गया और अपने दोस्त को फोन पर इस बारे में बताया".

पुलिस के अनुसार, राजकोट के भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कम से कम पांच मामले दर्ज हैं. इनमें से चार में उसे बरी कर दिया गया है, जबकि एक मामला अभी भी अदालत में लंबित है, जिसकी अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी. दिल्ली पुलिस ने बताया, मामले के संबंध में गुजरात पुलिस से संपर्क किया गया है.

दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह कोई साधारण हमला नहीं है. किसी पर भी, खासकर एक महिला मुख्यमंत्री पर, जो चौबीसों घंटे जनता के कामों के लिए समर्पित हैं, ऐसा हमला दिल्ली में पहले कभी नहीं सुना गया. सीएम से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सीएम गुप्ता "हिल गई हैं", लेकिन उनकी तबियत ठीक है.

प्लानिंग के साथ किया गया हमला

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी के मोबाइल फ़ोन से 'जन सुनवाई' के दो वीडियो बरामद किए गए हैं. अब तक हमें पता चला है कि आरोपी 'जन सुनवाई' के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें शालीमारबाग स्थित मुख्यमंत्री आवास और उनके कैंप कार्यालय का एक वीडियो भी शामिल है. एक पुलिस सूत्र ने बताया, "वह इस हमले की योजना बना रहा था और जब उसे मौका मिला, तो उसने सीएम पर हमला कर दिया." सूत्र ने आगे बताया कि खिमजीभाई ने पूरे इलाके की रेकी की थी.

"सुनियोजित साजिश का हिस्सा"

सूत्रों ने शालीमार बाग स्थित सीएम आवास के सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए कहा कि सीएम गुप्ता पर हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था. उन्होंने कहा कि फुटेज से साफ पता चलता है कि हमलावर ने कम से कम 24 घंटे पहले से ही हमले की तैयारी शुरू कर दी थी. सीसीटीवी फुटेज में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर जाते समय हमलावर की तस्वीर कैद हुई है. वीडियो में आरोपी को परिसर की रेकी करते हुए दिखा. फुटेज में, वह एक दिन पहले अपने दौरे के दौरान किसी से फोन पर बात करते हुए दिखाई दे रहा है. सूत्रों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है.

'जन सुनवाई' में मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, "हम सब बैठे थे. अचानक उसने उनपर हमला कर दिया. हमने एक तेज आवाज सुनी. पुलिस ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया."

सभी दलों ने की हमले की निंदा

सभी दलों के नेताओं ने हमले की निंदा की. 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इस घटना की निंदा की. हालांकि, भाजपा नेताओं ने इसे साजिश करार दिया है. दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री का जमीनी स्तर पर काम उनके विरोधियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा और यह हमला राजनीतिक कारणों से हुआ.

इस बीच, आरोपी की मां भानुबेन सकारिया ने दावा किया कि उनका बेटा किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है और आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी गया था. उन्होंने यह भी दावा किया कि उनका बेटा "डॉग प्रेमी" है. मां ने कहा, "उसे कुत्तों, गायों और पक्षियों से प्यार है. यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने के आदेश के बाद वह परेशान था. उन्होंने आगे बताया कि वह कुछ दिन पहले हरिद्वार गए थे और उन्होंने उन्हें फ़ोन पर बताया था कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने दिल्ली जाएंगे. भानुबेन ने कहा, "जब हमने उनसे पूछा कि वह कब लौटेंगे, तो उन्होंने फ़ोन पर बस इतना ही बताया."