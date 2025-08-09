विज्ञापन
रक्षाबंधन पर जाम में नहीं फंसना तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ये एडवाइजरी जरूर देखें, इन रास्तों से करें सफर

ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन विकल्प चुनना ज्यादा सुविधाजनक होगा. इससे गंतव्य तक पहुंचना भी आसान रहेगा. पहले से प्लानिंग के साथ ही यात्रा करें.

Read Time: 3 mins
रक्षाबंधन पर जाम से बचने के लिए देखें ट्रैफिक एडवाइजरी. (फाइल फोटो)
  • दिल्ली में रक्षाबंधन से एक दिन पहले सड़कों पर भीषण जाम से लोग घंटों फंसे रहे और भारी परेशानी हुई.
  • दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रक्षाबंधन के दिन वैकल्पिक मार्गों पर विचार करने की सलाह दी है.
  • ट्रैफिक पुलिस ने एनएच-44 और सिंघु बॉर्डर से बाहर जाने वाले यात्रियों को अलग रास्ते अपनाने को कहा है.
नई दिल्ली:

देशभर में आज रक्षाबंधन के त्योहार की धूम है. दिल्ली-नोएडा में रक्षाबंधन से एक दिन पहले सड़कों का हाल इतना बुरा था कि लोग देर रात तक घंटों लंबे जाम में फंसे रहे. शनिवार को त्योहार वाले दिन घर से निकलने से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एजवाइजरी जरूर (Delhi Traffic Advisory) देख लें. वरना आपको शुक्रवार की तरह ही घंटों सड़क पर जाम में फंसे रहना पड़ेगा. रक्षाबंधन के दिन शनिवार होने की वजह से और भी ज्यादा जाम की आशंका जताई जा रही है. यही वजह है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर लोगों से वैकल्पिक मार्गों पर विचार करने को कहा है.

जाम से बचें, प्लानिंग से यात्रा करें

एडवाइजरी में दिल्ली मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन विकल्पों को सुविधाजनक और अच्छा बताया गया है. लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा की प्लानिंग पहले से कर लें, ताकि आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "रक्षाबंधन त्योहार की वजह से बड़ी संख्या में यात्रियों के राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से दिल्ली से बाहर जाने की उम्मीद है. भीड़भाड़ से बचने के लिए एनएच-44 और सिंघु बॉर्डर के माध्यम से करनाल, पानीपत, सोनीपत और चंडीगढ़ की ओर जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों पर विचार करने की सलाह दी जाती है."

मेट्रो जैसे सार्वजनिक यात्रा विकल्प चुने

ट्रैफिक पुलिस ने आगे ये भी कहा है कि दिल्ली मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन विकल्प चुनना ज्यादा सुविधाजनक होगा. इससे गंतव्य तक पहुंचना भी आसान रहेगा. पहले से प्लानिंग के साथ ही यात्रा करें.

रक्षाबंधन से एक दिन पहले भीषण जाम

रक्षाबंधन से एक दिन पहले दिल्ली-एनसीआर की सड़कों का हाल बहुत ही बुरा था. सड़कों पर भारी भीड़ और जाम का नजारा देखने को मिल कहीं लोग त्योहार की खरीदारी में जुटे थे, तो वहीं कई लोग अपने घर या बहनों के यहां जाने के लिए निकले थे. कई बहनें भी अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए घरों से निकली थीं. इसी वजह से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं. हर तरफ भारी जाम दिखाई दिया. इस बीच दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम देखा गया. कई किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रहीं. जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी.

नोएडा में आधी रात तक लगा रहा जाम

नोएडा की सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारे लगने से सड़के जाम हो गईं. यह जाम 7 बजे से शुरू हुआ और आधी रात तक सड़के जाम रहीं. ऐसे में कोई तेज बारिश में उनकी दिक्कतों को और बढ़ा दिया. ग्रेटर नोएडा के परी चौक, अल्फा-1 कमर्शियल बेल्ट, रेयान गोलचक्कर और अन्य प्रमुख स्थानों पर जाम के कारण वाहन रेंगते नजर आए. नोएडा एक्सटेंशन में चार मूर्ति तक और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद को जोड़ने वाली सड़कों पर भी यही हाल रहा. अपने घरों की तरफ जा रहे लोगों की भीड़ नोएडा के सेक्टर 37 के चौराहे पर दिखाई दी जो लगातार बस का इंतजार कर रहे थे.

