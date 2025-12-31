कहां क्या पाबंदी- दिल्ली में जश्न से पहले ट्रैफिक का 'पहरा', शाम 7 बजे से कनॉट प्लेस में नो-एंट्री

नए साल के स्वागत के लिए दिल्ली-एनसीआर पूरी तरह तैयार है. भीड़ और जाम को रोकने के लिए दिल्ली एवं नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने सख़्त ट्रैफिक व्यवस्थाएं लागू की हैं. ऐसे में बाहर निकलने से पहले यह पूरी एडवाइजरी जरूर पढ़ें, ताकि आपका न्यू ईयर सेलिब्रेशन किसी परेशानी में न बदल जाए.

जानें कहां लागू होंगी पाबंदियां और किन रास्तों पर मिलेगी राहत

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, बुधवार शाम 7 बजे से कनॉट प्लेस में गाड़ियों का प्रवेश बिल्कुल बंद रहेगा.

कनॉट प्लेस में पाबंदी

इनर, मिडिल और आउटर सर्कल—तीनों में वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. केवल इमरजेंसी और अधिकृत वाहनों को अनुमति है. पार्किंग भी शाम से बंद रहेगी.

भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी

इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और आसपास का इलाका. सार्वजनिक वाहनों और पैदल चलने वालों के लिए नियंत्रित मार्ग. सड़क किनारे पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित है. भीड़ बढ़ने पर रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा.

नोएडा: सेक्टर 18 से लेकर परीचौक तक बड़े स्तर पर बदलाव

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी के कार्यक्रमों के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है.

सेक्टर-18 क्षेत्र में दोपहर 2 बजे से रात्रि तक डायवर्जन है. सेक्टर–18 में एंट्री डायवर्ट रहेगी. सभी वाहन मल्टीलेवल पार्किंग का उपयोग करें.

इन कटों से प्रवेश बंद

सेक्टर 18 गुरुद्वारा के पास FOB के दोनों कट बंद रहेंगे. मेट्रो स्टेशन के नीचे बाज़ार की ओर जाने वाला मार्ग बंद है.

नो पार्किंग जोन

अट्टा-नर्सरी तिराहा से सेक्टर 18 मेट्रो तक पूरा क्षेत्र नौ पार्किंग जोन है. गलत पार्किंग पर ई-चालान, सीज़िंग और टोइंग होगी.

GIP / Garden Galleria

सेक्टर 37 की ओर से आने वाले वाहन पार्किंग इस्तेमाल कर सकेंगे. सामने नो-पार्किंग में खड़े वाहनों पर चालान और टोइंग.

Logix City Center

वाहन केवल निर्धारित पार्किंग में खड़े हों. भीड़ बढ़ने पर लॉजिक्स तिराहा से सेक्टर 31/25 चौराहा डायवर्जन रहेगा.

सेक्टर 135–137 (Gulshan Mall, Advant Navis Business Park)

सभी पार्किंग अंदर उपलब्ध हैं. बिजनेस पार्क के सामने सड़क पर पार्किंग पर फाइन / टोइंग होगी.

गौर सिटी- किसान चौक क्षेत्र

मॉल्स के भीतर पार्किंग का उपयोग करें. 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भारी ट्रैफिक की आशंका है.

परीचौक और आस-पास

वेनिस/अंसल मॉल के भीतर पार्किंग की व्यवस्था है. भीड़ बढ़ने पर अल्फा गोलचक्कर और P-03 से डायवर्जन किया जाएगा. 31 दिसंबर दोपहर 3 बजे से भारी/मध्यम/हल्के मालवाहक वाहनों का सेक्टर 60 एलिवेटेड रोड से सेक्टर 18 की ओर आना प्रतिबंधित हैं.

न्यू ईयर पार्टी की तैयारी कर रहे हैं?

दिल्ली में CP मेट्रो से ही जाएं, सड़क मार्ग बंद है. नोएडा में हर प्रमुख मॉल के बाहर नो-पार्किंग लागू है. गाड़ी केवल निर्धारित पार्किंग में ही लगाएं. भारी भीड़ वाले मार्गों पर समय रहते निकलें. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही अधिकतम उपयोग करें.