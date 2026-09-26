दिल्ली में मिंटो रोड पर काली मंदिर के पास मिला नर कंकाल, असली या नकली? हो रही जांच

सेंट्रल दिल्ली में कबाड़ में कंकाल जैसी चीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है. ये कंकाल किसका है और असली है या नकली, ये अब तक पता नहीं चल सका है. सफाई अभियान के दौरान ये कंकाल मिला है. अधिकारियों ने बताया कि कंकाल जैसी चीज मिलते ही पुलिस को मामले की तुरंत सूचना दी गई. शुरुआती जांच में पता चला है कि एक कबाड़ व्यापारी इसे एक स्कूल से लाया था.

पुलिस को शक है कि यह कंकाल स्कूल के बायोलॉजिकल वेस्ट (जैविक कचरे) का हिस्सा हो सकता है या फिर पढ़ाई-लिखाई के मकसद से रखा गया शरीर की बनावट दिखाने वाला कोई मॉडल हो सकता है. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि यह सली इंसानी कंकाल है या पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कोई डमी है.

पुलिस तथ्यों की पुष्टि कर रही है और कबाड़ व्यापारी के साथ-साथ स्कूल प्रशासन से भी पूछताछ कर रही है. ये नर कंकाल जैसी चीज मिंटो रोड पर काली मंदिर के पास मिली है. पुलिस ने इसे कबाड़ी के पास बक्से से बरामद किया है.

कबाड़ी ने बताया कि वह कॉलेज से कचरा उठाता है. उसी में मिले एक बक्से में उसे ये कंकाल मिला. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है.हालांकि शुरूआती जानकारी में स्कूल का बायोलॉजिकल वेस्ट बताया जा रहा है.

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