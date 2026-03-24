शादी की शॉपिंग पड़ी भारी: दूल्हा-दुल्हन बने ‘रोड रेज’ के आरोपी, 6 के साथ पहुंचे हवालात 

Delhi Road Rage Incident: दिल्ली के संगम विहार में एक शादीशुदा जोड़े की खुशियां उस समय ठहर गईं, जब शादी की शॉपिंग करने निकले दूल्हा‑दुल्हन सड़क पर हुए रोड रेज के विवाद में फंस गए. मामूली टक्कर से शुरू हुआ मामला इतना बढ़ गया कि दोनों को छह अन्य लोगों के साथ हवालात की हवा खानी पड़ी. 16 अप्रैल को होने वाली उनकी शादी अब पुलिस केस की वजह से चर्चा में आ गई है.

कैसे शुरू हुआ पूरा मामला?

दरअसल, 23 मार्च को फरीदाबाद का एक परिवार कार से कालकाजी जा रहा था. रास्ते में डायवर्जन होने के कारण उन्हें संगम विहार के G‑ब्लॉक से होकर गुजरना पड़ा. इसी दौरान उनकी कार एक बाइक से हल्की सी टकरा गई. यह टक्कर बहुत मामूली थी, लेकिन कुछ ही देर में मामला बिगड़ गया.

टक्कर से बढ़कर पहुंचा विवाद मारपीट तक

टक्कर के तुरंत बाद बाइक सवार गौरव और उसके साथियों ने कार में बैठे परिवार पर हमला कर दिया. स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी गाली‑गलौज, बहस और फिर मारपीट शुरू हो गई. चौंकाने वाली बात यह थी कि गौरव की होने वाली दुल्हन कंचन भी इस झगड़े में कूद पड़ी और उसने भी अपने मंगेतर का साथ दिया.

सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा, वीडियो वायरल

देखते‑देखते सड़क पर हंगामा मच गया. मारपीट, चीख‑पुकार और भीड़ का जमावड़ा पूरा घटनाक्रम किसी फिल्मी सीन की तरह लग रहा था. इस बीच किसी ने पूरा मामला रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. वीडियो वायरल होते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई.

पुलिस की कार्रवाई, 6 लोग गिरफ्तार

संगम विहार थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अब तक छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार लोगों में कंचन भी शामिल है. वहीं, कुछ आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है. सबसे हैरानी की बात यह है कि गौरव और कंचन की शादी 16 अप्रैल को होनी थी. दोनों इसी की शॉपिंग करने निकले थे. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था शादी की खरीददारी से लौटते‑लौटते मामला ऐसा बिगड़ा कि शादी से पहले ही दोनों को हवालात जाना पड़ गया.

मामले ने पकड़ा तूल

यह रोड रेज अब इलाके में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. स्थानीय लोग भी इस घटना से हैरान हैं कि एक मामूली टक्कर इतनी बड़ी घटना में कैसे बदल गई.