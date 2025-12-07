दिल्ली रोडरेज: साइड लेने को लेकर हुए विवाद में DTC ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या

देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मामूली रास्ते के विवाद ने 27 वर्षीय डीटीसी बस ड्राइवर विकास की जान ले ली. शादी के एक फंक्शन में आए कुछ लोगों ने बस ड्राइवर को बेरहमी से पीट-पीट कर मार डाला.

अल्टो कार से हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार मृतक बस ड्राइवर विकास की बस का एक अल्टो कार चालक से सड़क पर साइड देने को लेकर झगड़ा हो गया था. यह विवाद इतना बढ़ गया कि अल्टो कार चालक ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया. इसके बाद शादी समारोह में आए इन लोगों ने मिलकर बस ड्राइवर विकास को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

एक आरोपी गिरफ्तार

घटना के बाद बस कंडक्टर उमेश की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की. पुलिस ने हमला करने वाले चार लोगों की पहचान कर ली है.

पुलिस ने दी जानकारी

उत्तरी दिल्ली के डीसीपी ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी राहुल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस बाकी तीन आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है. इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर बढ़ते गुस्से और हिंसा की प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.