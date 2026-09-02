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दिल्ली में शाम को भारी बारिश का रेड अलर्ट, यूपी-उत्तराखंड में भी मॉनसून जमकर भिगोएगा, IMD की 7 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट

बुधवार को दिल्ली-NCR में फिर से बारिश होने की संभावना है. दिन भर आसमान में बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है.

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दिल्ली में शाम को भारी बारिश का रेड अलर्ट, यूपी-उत्तराखंड में भी मॉनसून जमकर भिगोएगा, IMD की 7 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट
दिल्ली में बारिश का अलर्ट (File Photo)
  • दिल्ली-NCR में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट, जलभराव और जाम की चेतावनी जारी.चें.
  • UP, MP सहित 7 राज्यों के 64 जिलों में ऑरेंज अलर्ट. 60 किमी की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं.
  • मौसम विभाग ने कहा- पेड़ों के नीचे न रुकें, बाढ़ वाले इलाकों से बचें.
अगले कुछ दिनों तक दिल्ली का तापमान कैसा रहेगा?
नई दिल्ली:

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. बुधवार, 2 सितंबर को एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन में मॉनसून की नई लहर के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है. मंगलवार, 1 सितंबर की शाम को दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश के बाद राजधानी में बादल छा गए हैं. बारिश के इस नए दौर से तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार बादल छाए रहने से तेज धूप नहीं आ पाएगी. लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दी गई है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से दिल्ली-NCR के संवेदनशील इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है.

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दिल्ली-NCR में मौसम कैसा रहेगा?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार को दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है. इसके साथ ही, सुबह से दोपहर तक कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों में आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. दोपहर से शाम तक कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. बारिश की वजह से तापमान भी कम रहेगा.

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कहां-कहां ऑरेंज अलर्ट?

उत्तर प्रदेश के 24 जिले: औरैया, आजमगढ़, बांदा, बुलंदशहर, चित्रकूट, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, गाजियाबाद, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, महोबा, मैनपुरी, मऊ, उन्नाव 

मध्य प्रदेश के 18 जिले: अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, दमोह, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, सतना, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया.

छत्तीसगढ़ के 6 जिले: बलरामपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरिया, मुंगेली, सूरजपुर, सरगुजा

मेघालय के 8 जिले: ईस्ट गारो हिल्स, ईस्ट जैंतिया हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स, नॉर्थ गारो हिल्स, री भोई, साउथ वेस्ट खासी हिल्स, वेस्ट जैंतिया हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स.

उत्तराखंड के 3 जिले: चम्पावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर.

पश्चिम बंगाल के 4 जिले: हुगली, हावड़ा, कोलकाता, साउथ 24 परगना.

जम्मू-कश्मीर का 1 जिला: बडगाम.

कैसा रहेगा मौसम?

इन जिलों में 5 से 15 मिमी प्रति घंटे की दर से मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. इसके साथ ही, तेज हवाएं और गरज-चमक की भी आशंका है.
IMD ने अपनी एडवाइजरी में लोगों सतर्क रहने और सावधानी बरतने की बात कही है. मौसम विभाग ने कहा कि पेड़ों या कमजोर ढांचों के नीचे शरण न लें. सड़क और ट्रैफिक की स्थिति देखकर ही निकलें, बाढ़ और भूस्खलन वाले इलाकों से बचें और आधिकारिक सलाह का पालन करें.

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