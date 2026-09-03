दिल्ली कैंट में थार का कहर! बाइक सवार दंपति को कुचला, पुलिस हिरासत में कार ड्राइवर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कैंट इलाके में सड़क हादसे की घटना सामने आई है. कैंट इलाके में एक थार ने बाइक सवार महिला-पुरुष को कुचल दिया. बुधवार देर शाम यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीट जमा हो गई. थार ने बाइक सवार महिला और पुरुष को टक्कर मार दी, जिससे वे रोड पर ही गिर पड़े. इस दौरान दोनों लोगों के मारे जाने जानकारी सामने आई है.

कार हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान अंजू और सुखबीर के रूप में हुई है. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने थार चालक को गाड़ी सहित पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

हादसे की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली कैंट थाना पुलिस ने मामले की जांच शुर कर दी है. पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है.

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जब कार हादसे में घायल हुए दो विधायक...

पिछले महीने दिल्ली के व्यस्त ITO इलाके में एक भयानक सड़क हादसे में छह लोग घायल हो गए थे. इसमें दो विधायक भी शामिल थे. अधिकारियों के मुताबिक, किरारी के मौजूदा विधायक अनिल झा और कर्नाटक के विधायक अभय पटेल घायल होने वाले दो विधायक थे. मध्य दिल्ली के एक व्यस्त चौराहे पर रात करीब 9:30 बजे एक बेकाबू कार ने उनकी SUV को टक्कर मार दी थी.

यह हादसा तब हुआ, जब स्विफ्ट कार का सिलेंडर फटने से ड्राइवर का गाड़ी पर से कंट्रोल हट गया और कार PWD ऑफिस के पास डिवाइडर से टकरा गई. इसके बाद कार रेलिंग से टकराई और फिर सामने से आ रही इनोवा SUV से जा टकराई, जिसमें विधायक सवार थे.

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