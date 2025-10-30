क्या दिल्ली-नोएडा में आज बारिश होगी? जानें मौसम की भविष्यवाणी

मोंथा तूफान का असर उत्तर भारत के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है. यूपी के 17 और बिहार के 20 जिलों में 30 अक्टूबर को तेज बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस बीच सवाल यह है कि दिल्ली-एनसीआर का मौसम कैसा रहेगा. दिल्ली-नोएडा में बारिश होगी या नहीं? मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, सुबह के समय हल्की धुंध और बादल छाए रहेंगे. इस दौरान हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है. अधिकतम तापमान 29-31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान17-19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

दिल्ली में अब रात के साथ ही दिन में भी पारा गिरने लगा है, जिसकी वजह से ठंड महसूस की जा रही है. गुजरते वक्त के साथ तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी. मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में हल्की बूंदाबादी हो सकती है. 31 अक्टूबर को भी हल्के बादल छाये रह सकते हैं. इस बीच राहत भरी खबर यह है कि बारिश अगर होती है तो हवा की गुणवत्ता सुधरेगी और प्रदूषण कम होगा.

IMD के अनुमान के मुताबिक, 30 अक्टूबर को दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव में अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बुधवार को भी राजधानी में पूरे दिन बादल छाये रहे और धूप नहीं निकली. हालांकि कहीं भी बारिश नहीं हुई.

बात अगर नोएडा की करें तो 30 अक्टूबर को पूरे दिन बादल छाये रह सकते हैं. इस दौरान दिनभर हल्की धुंध छाई रह सकती है. हालांकि बारिश का कोई अलर्ट नहीं है. दिल्ली में बूंदाबांदी का अनुमान मौसम विभाग ने जरूर जताया है. बारिश होती है या नहीं ये देखना होगा.