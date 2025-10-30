क्या दिल्ली-नोएडा में आज बारिश होगी? जानें मौसम की भविष्यवाणी

विज्ञापन
Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में पिछले कई दिनों से बादल छाये हुए हैं और धूप नहीं निकल रही, जिसकी वजह से ठंड महसूस की जा रही है. गुरुवार को भी मौसम वैसा ही बने रहने की संभावना है.

दिल्ली-NCR का मौसम जानें.
  • मोंथा तूफान की वजह से उत्तर भारत के कई जिलों में 30 अक्टूबर को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
  • दिल्ली-NCR में 30 अक्टूबर को हल्की बूंदाबांदी और धुंध छाने की संभावना है, तापमान 29 से 31 डिग्री के बीच रहेगा.
  • नोएडा में 30 अक्टूबर को बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश का कोई विशेष अलर्ट मौसम विभाग ने नहीं दिया है.
मोंथा तूफान का असर उत्तर भारत के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है. यूपी के 17 और बिहार के 20 जिलों में 30 अक्टूबर को तेज बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस बीच सवाल यह है कि दिल्ली-एनसीआर का मौसम कैसा रहेगा. दिल्ली-नोएडा में बारिश होगी या नहीं? मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, सुबह के समय हल्की धुंध और बादल छाए रहेंगे. इस दौरान हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है. अधिकतम तापमान 29-31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान17-19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

ये भी पढ़ें- UP के 17 जिलों में आज झमाझम बारिश, बिहार के 20 जिलों में भी अलर्ट, जानें दिल्ली का हाल

दिल्ली में अब रात के साथ ही दिन में भी पारा गिरने लगा है, जिसकी वजह से ठंड महसूस की जा रही है. गुजरते वक्त के साथ तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी. मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में हल्की बूंदाबादी हो सकती है. 31 अक्टूबर को भी हल्के बादल छाये रह सकते हैं. इस बीच राहत भरी खबर यह है कि बारिश अगर होती है तो हवा की गुणवत्ता सुधरेगी और प्रदूषण कम होगा.

IMD के अनुमान के मुताबिक, 30 अक्टूबर को दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव में अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बुधवार को भी राजधानी में पूरे दिन बादल छाये रहे और धूप नहीं निकली. हालांकि कहीं भी बारिश नहीं हुई.

बात अगर नोएडा की करें तो 30 अक्टूबर को पूरे दिन बादल छाये रह सकते हैं. इस दौरान दिनभर हल्की धुंध छाई रह सकती है. हालांकि बारिश का कोई अलर्ट नहीं है. दिल्ली में बूंदाबांदी का अनुमान मौसम विभाग ने जरूर जताया है. बारिश होती है या नहीं ये देखना होगा.

