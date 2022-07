ट्रांजैक्शंस रोकने के बाद Voyager Digital हो सकती है दिवालिया

बैंकरप्सी के आवेदन में Voyager Digital ने बताया कि उसके एक लाख से अधिक क्रेडिटर्स हैं

क्रिप्टोकरेंसीज में पिछले कुछ महीनों से गिरावट के कारण इस सेगमेंट की बहुत सी फर्मों की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ा है. पिछले सप्ताह कस्टमर्स की ट्रांजैक्शंस को रोकने वाली क्रिप्टो लेंडिंग फर्म Voyager Digital ने बैंकरप्सी के लिए आवेदन दिया है. फर्म का कहना है कि वह अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है.



बैंकरप्सी के लिए दिए गए आवेदन में Voyager Digital ने बताया कि उसके एक लाख से अधिक क्रेडिटर्स हैं. यह आवेदन बैंकरप्सी के चैप्टर 11 के तहत दिया गया है, जिसमें सभी कानूनी मामलों पर रोक लगाई जाती है और फर्म को चलाने के साथ ही घाटे से उबरने की योजना तैयार करने की अनुमति दी जाती है. फर्म के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर Stephen Ehrlich ने कहा, "पिछले कुछ महीनों से क्रिप्टो मार्केट में वोलैटिलिटी और बिकवाली के साथ Three Arrows Capital को दिए गए एक लोन पर डिफॉल्ट होने के कारण हमें कोई बड़ा कदम उठाना होगा."



Voyager Digital ने लगभग 15,250 बिटकॉइन और लगभग 35 करोड़ डॉलर के स्टेबलकॉइन USDC के लोन की पेमेंट करने में नाकाम रहने के कारण हाल ही में Three Arrows Capital को डिफॉल्ट नोटिस दिया था. ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के एक कोर्ट ने Three Arrows Capital के लिक्विडेशन का ऑर्डर दिया है. कंसल्टेंसी फर्म Teneo को लिक्विडेटर नियुक्त किया गया है.



इससे पहले Three Arrows Capital के को-फाउंडर ने लिक्विडेशन को लेकर एक ट्वीट में कहा था कि फर्म इसका समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है. क्रिप्टो मार्केट में मंदी के कारण इस सेगमेंट की बहुत सी फर्में कॉस्ट घटाने के लिए अपनी वर्कफोर्स में कटौती कर रही हैं. बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक Coinbase ने भी हाल ही में अपनी वर्कफोर्स को 18 प्रतिशत घटाने का फैसला किया था. अमेरिका में हेडक्वार्टर रखने वाली इस फर्म का कहना है कि इंडस्ट्री के इस मुश्किल दौर में उसने कॉस्ट में कमी करने के लिए यह कदम उठाया है. मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (MAS) ने कहा था कि Three Arrows Capital ने पिछले वर्ष ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में शिफ्ट होने को लेकर गलत इनफॉर्मेशन दी थी. इसके अलावा पिछले दो वर्षों में इसने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की अपनी लिमिट को भी पार किया था. इसके लिए MAS ने फर्म को फटकार लगाई है.