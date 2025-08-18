Stock Market Today: शेयर बाजार की धमाकेदार शुरुआत, सेंसेक्स 1100 अंक चढ़ा, अदाणी ग्रुप के शेयरों में जोश

भारतीय शेयर बाजार ने हफ्ते की शुरुआत जोरदार अंदाज में की है. सोमवार 18 अगस्त को मार्केट खुलते ही सेंसेक्स 935 अंक की तेजी के साथ 81,533 के स्तर पर और निफ्टी 305 अंक चढ़कर 24,936 के पास पहुंच गया. यानी सेंसेक्स में 1.16% और निफ्टी में 1.24% की तेजी दर्ज हुई.

शुरुआती कारोबार में ही निवेशकों के चेहरे खिल उठे हैं.सुबह 9:37 बजे सेंसेक्स 1,101.84 अंक (1.37%) की तेजी के साथ 81,699.49 के लेवल पर और निफ्टी 362.90 अंक (1.47%) 24,994.20 के लेवल पर कारोबार कर रहा था.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में बंपर उछाल

सोमवार की तेजी में अदाणी ग्रुप के शेयरों ने भी शानदार रफ्तार पकड़ी है. अदाणी एंटरप्राइजेज ₹2,322 पर पहुंच गया जो 1.78% की बढ़त है. अदाणी ग्रीन एनर्जी ₹932 पर 1.67% ऊपर है. अदाणी टोटल गैस ₹613 पर 1% चढ़ा है. अदाणी पोर्ट्स ₹1,312 पर लगभग 0.97% मजबूत हुआ है. अदाणी पावर ₹591 पर 1.19% ऊपर है जबकि अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन ₹791 पर 1.96% की तेजी दिखा रहा है. एनडीटीवी का शेयर भी ₹126 पर 0.41% बढ़ा है.

निफ्टी ऑटो इंडेक्स 4 फीसदी चढ़ा

सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी ऑटो सबसे आगे रहा, जिसमें 4 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई. निफ्टी बैंक 695 अंक यानी 1.26 फीसदी चढ़कर 56,037.15 पर पहुंच गया. निफ्टी मेटल 1.22 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी 1.36 फीसदी और निफ्टी प्राइवेट बैंक 1.62 फीसदी ऊपर रहा. बाकी ज्यादातर इंडेक्स में भी हल्की बढ़त देखने को मिली.

निफ्टी के शेयरों में हीरो मोटोकॉर्प ने सबसे ज्यादा 7.18 फीसदी की छलांग लगाई. इसके अलावा मारुति सुज़ुकी, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा बड़े गेनर्स में रहे. वहीं, एचसीएल टेक, लार्सन, डॉ. रेड्डीज लैब्स, ओएनजीसी और टीसीएस टॉप लूजर्स में शामिल रहे.

क्यों आई इतनी बड़ी तेजी

शेयर बाजार में तेजी के पीछे कई बड़े कारण हैं. सबसे अहम है जीएसटी सुधार की उम्मीद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर संकेत दिए थे कि जल्द ही जीएसटी स्लैब घटाकर सिर्फ दो स्तर यानी 5% और 18% कर दिए जाएंगे. इससे कारोबारियों और कंपनियों को टैक्स कंप्लायंस में आसानी होगी और खर्च भी कम होंगे. यही वजह है कि ऑटो और एफएमसीजी जैसे सेक्टर के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है.

इसके अलावा ग्लोबल संकेत भी बाजार के पक्ष में रहे. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग से भू-राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीद जगी है. साथ ही, फेडरल रिजर्व की मीटिंग मिनट्स और चेयरमैन जेरोम पॉवेल का जैक्सन होल भाषण 22 अगस्त को आने वाला है, जिस पर दुनियाभर की नजर टिकी है.

एक और बड़ी खबर यह रही कि एसएंडपी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- से बढ़ाकर BBB कर दी है. इसे निवेशकों के लिए लंबे समय से इंतजार की जा रही गुड न्यूज माना जा रहा है.

पिछले हफ्ते बाजार का हाल

बता दें कि शुक्रवार को 15 अगस्त की छुट्टी थी . इससे पहले गुरुवार को निफ्टी 24,631 और सेंसेक्स 80,597 पर बंद हुआ था. वहीं,आज मार्केट खुलते ही तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है.

आगे क्या उम्मीद

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीएसटी सुधार, रेटिंग अपग्रेड और ग्लोबल संकेत मिलकर भारतीय शेयर बाजार को और ऊपर ले जा सकते हैं. खासकर ऑटो, सीमेंट और एफएमसीजी सेक्टर में निवेशकों की खरीदारी जारी रह सकती है. हालांकि, रूस-यूक्रेन मसले और अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है.



