दुबई कनेक्शन, लड़कियों को स्पेशल रूम...चैतन्यानंद के बारे में पीड़िता के दोस्त का चौंकाने वाले खुलासा

आध्यात्म के नाम पर बाबा चैतन्यानंद के आश्रम की दीवारों के पीछे जो कुछ चल रहा था, वह अब धीरे-धीरे उजागर हो रहा है. आश्रम में पढ़ चुके एक पूर्व छात्र और पीड़िता के करीबी दोस्त ने बाबा के काले कारनामों की परतें खोल दी है. बाबा के काले कारनामों के ये खुलासे बेहद ही चौंकाने वाले हैं. छात्र ने बताया कि बाबा जिस लड़की को खास तवज्जो देता था, उसके लिए अलग कमरा होता था, जबकि बाकी छात्राओं को सामान्य कमरे में रखा जाता था. आश्रम में छात्रों के पर्सनल फोन ले लिए जाते थे और उन्हें नया फोन दिया जाता था, जिसका एक्सेस बाबा के पास रहता था. छात्र ने बताया कि दूसरी मंजिल पर एक प्रिंटिंग प्रेस भी थी.

बाबा का दुबई कनेक्शन, लड़कियों को खास तवज्जों

छात्र ने दावा किया कि बाबा के दुबई से गहरे संबंध थे और वहां से लोग अक्सर आश्रम में आते रहते थे. हर छात्र को यह सपना दिखाया जाता था कि उन्हें दुबई भेजा जाएगा इंटर्नशिप या फिर नौकरी के लिए. छात्र ने कहा, “हमारे बैच को भी यही वादा किया गया था, और इससे पहले के बैच को दुबई ले जाया गया था. बाबा लड़कियों को विशेष तवज्जो देता था और उन्हें संस्थान में विशेष अधिकार देकर लालच देता था.” बाबा का मकसद यौन शोषण करना था. “वह एक क्रिमिनल है, जो भी चीजें सामने आ रही हैं, वे उसकी असलियत उजागर कर रही हैं. बाबा खुद ही फेक है, जो भी कॉलेज के नाम पर कर रहा है वो फर्जी है.”

ये भी पढ़ें : 3 सगी बहनों से अश्लील चैट, 60 से 80 हजार की सैलरी...लेडी ब्रिगेड ने खोला बाबा के काले कारनामों का पिटारा

कोर्ट ने बाबा को आज भेजा 14 दिनों के लिए जेल

श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थ सारथी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में अदालत ने स्वामी चैतन्यानंद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. आज ही दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिनों के लिए स्वामी चैतन्यानंद को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया. आरोपी बाबा ने जेल में डॉक्टर की पर्ची के हिसाब से दवा और बिना लहसुन-प्याज वाले भोजन दिए जाने की इजाजत के लिए अर्जी दाखिल की. स्वामी चैतन्यानंद की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट 4 अक्टूबर को दोपहर 12.30 बजे फैसला सुनाएगा.

चैतन्यानंद पर लड़कियों को यौन शोषण का आरोप

दिल्ली पुलिस ने छात्राओं से छेड़खानी के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को आगरा से गिरफ्तार किया था. चैतन्यानंद पर 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप है. पुलिस के अनुसार, चैतन्यानंद पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की छात्रवृत्ति योजना के तहत पोस्ट-ग्रेजुएट मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स में पढ़ने वाली छात्राओं को निशाना बनाने का आरोप है. 4 अगस्त को भारतीय वायु सेना मुख्यालय से शिकायत मिलने के बाद आरोपी फरार हो गया था. जांच में खुलासा हुआ कि चैतन्यानंद रात के समय छात्राओं को अपने कमरे में बुलाता था और उनकी ग्रेड कम करने या फेल करने की धमकी देकर उनके साथ जबरदस्ती करता था.

ये भी पढ़ें: दिल्ली के 'डर्टी बाबा' चैतन्यानंद और उसकी 'लेडी ब्रिगेड' की पूरी कुंडली पढ़िए

दो दशकों से महिलाओं से शोषण कर रहा था बाबा

पुलिस ने संस्थान की तीन वार्डनों के बयान दर्ज किए हैं, जिन पर चैतन्यानंद की मदद करने और आपत्तिजनक संदेशों को डिलीट करने का आरोप है. लगभग 50 छात्राओं के फोन से बरामद वॉट्सऐप चैट से 16 सालों तक चले यौन शोषण के सबूत मिले हैं, जिनमें अश्लील संदेश और जबरन शारीरिक संपर्क की घटनाएं शामिल हैं. इससे पहले, अगस्त की शुरुआत में 17 छात्राओं ने दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें चैतन्यानंद पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी की छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था. अधिकारियों के अनुसार, चैतन्यानंद पिछले दो दशकों से महिलाओं का शोषण कर रहा था, और 2009 व 2016 में भी छेड़खानी के मामलों में वह बच निकला था.

इस बार मामला तब सामने आया, जब 17 छात्राओं ने अगस्त में शिकायत दर्ज कराई. उस समय चैतन्यानंद लंदन में था, लेकिन उसकी अंतिम लोकेशन आगरा में मिली. उसने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया. जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि चैतन्यानंद की लाल रंग की लग्जरी वॉल्वो कार से कई फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गईं, जिन पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का फर्जी लोगो लगा था. जांच में पुष्टि हुई कि ये नंबर प्लेट यूएन द्वारा जारी नहीं की गई थीं और आरोपी ने खुद इन्हें बनाया था और कार को जांच के लिए जब्त कर लिया गया है.



