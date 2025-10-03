विज्ञापन
3 सगी बहनों से अश्लील चैट, 60 से 80 हजार की सैलरी...लेडी ब्रिगेड ने खोला बाबा के काले कारनामों का पिटारा

लड़कियों के यौन शोषण मामले में घिरे बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंची है, जहां उसे पेश किया गया.

  • बाबा चैतन्यानंद मामले में तीन सगी बहनें उसकी काली करतूतों की मुख्य सूत्रधार और राजदार पाई गईं
  • तीनों बहनों को बाबा ने संस्थान में नौकरी दी और 60 से 80 हजार रुपये सैलरी दी जाती थी
  • तीनों बहनों ने बाबा के इशारे पर छात्राओं को धमकाया, सबूत मिटाए और अश्लील तस्वीरें साझा कीं
नई दिल्ली:

आध्यात्मिक संस्थान की चमक-दमक के पीछे छिपे काले स्याह अंधेरे की परतें अब खुलने लगी हैं. दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि लड़कियों के यौन शोषण मामले में गिरफ्तार बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की सबसे करीबी सहयोगी कोई और नहीं, बल्कि तीन सगी बहनें थीं. ये महिलाएं न सिर्फ बाबा की योजनाओं की सूत्रधार थीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी राजदार भी. इन तीनों बहनों ने बाबा के इशारे पर छात्राओं को धमकाया, सबूत मिटाए और योग के नाम पर एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिसमें मासूम लड़कियों की तस्वीरें अश्लील टिप्पणियों का शिकार बनती रहीं. बाबा के साथ इनकी नजदीकियां इतनी थीं कि वे उसके साथ देश-विदेश की यात्राएं करती थीं और संस्थान में उसका प्रभाव बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती थीं. अब जब पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, तो बाबा की दुनिया का वह काला चेहरा सामने आ रहा है जिसे अब तक सिर्फ चंद लोग ही वाकिफ थे.

बाबा ने तीनों बहनों को काम पर रखा, दी इतनी सैलरी

दिल्ली पुलिस ने बाबा की 'लेडी ब्रिगेड' में शामिल तीन महिलाओं श्वेता, भावना और काजल को गिरफ्तार किया है. ये तीनों सगी बहनें हैं और दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके की रहने वाली हैं. इस मामले की जांच में सामने आया है कि सबसे पहले 2011 में श्वेता की बाबा से मुलाकात हुई थी. फिर उसने अपनी दोनों बहनों भावना और काजल का परिचय भी बाबा से कराया. बाबा ने तीनों को अपने संस्थान में नौकरी दी और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें 60 से 80 हजार रुपये तक की सैलरी दी जाती थी. ये तीनों बहनें ग्रेजुएट हैं और शादीशुदा हैं, इनमें भावना सबसे बड़ी हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ये महिलाएं बाबा की सबसे करीबी थीं और उसके कई राज जानती थीं. बाबा के कहने पर ये छात्राओं को योग सिखाती थीं और एक वॉट्सऐप ग्रुप के जरिए उनकी तस्वीरें साझा करती थीं और इन तस्वीरों पर बाबा अश्लील टिप्पणियां करता था.

ये भी पढ़ें : दिल्ली के 'डर्टी बाबा' चैतन्यानंद और उसकी 'लेडी ब्रिगेड' की पूरी कुंडली पढ़िए

तीनों सगी बहनों से बाबा करता था अश्लील चैट

गिरफ्तार महिलाओं ने पुलिस को बताया कि बाबा उनके साथ भी अश्लील चैट करता था. वे बाबा के साथ कई देशों की यात्रा कर चुकी हैं. हाल ही में बाबा UAE गया था, जहां इनमें से एक बहन उसके साथ थी. जानकारी के मुताबिक बाबा अब तक करीब 100 देशों की यात्रा कर चुका है. पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि कोविड से पहले बाबा के संस्थान में लड़के भी पढ़ते थे, लेकिन महामारी के बाद केवल लड़कियों को ही दाखिला दिया गया. इसके बाद इन तीन महिलाओं का संस्थान में प्रभाव और बढ़ गया. एक बहन के कमरे से बाबा के साथ उसकी अश्लील तस्वीर भी बरामद हुई है. पूछताछ में उन्होंने यह भी बताया कि बाबा कई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर चुका है. ये महिलाएं बाबा के कहने पर छात्राओं को धमकाती थीं, उनकी चैट्स डिलीट करती थीं और सबूत नष्ट कर देती थीं.

ये भी पढ़ें : टीशर्ट और लोअर में इंस्टीट्यूट लेकर पहुंची पुलिस डर्टी बाबा के टशन तो देखिए

बाबा के फोन में मिलीं एयर होस्टेस की भी फोटोज

लड़कियों के यौन शोषण मामले में गिरफ्तार आरोपी बाबा चैतन्यानंद का चौंकाने वाला व्यवहार सामने आ रहा है. बाबा अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय लगातार झूठ बोल रहा है. चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के बाद उनसे की जा रही पूछताछ में पुलिस को कई हैरान कर देने वाली जानकारी मिली है. चैतन्यानंद ने न केवल अपनी धार्मिक छवि को लेकर लोगों को धोखा दिया, बल्कि कई युवतियों से गलत तरीके से संपर्क करने की कोशिश भी की. बाबा के मोबाइल फोन से कई लड़कियों के चैट्स और स्क्रीनशॉट्स पुलिस को मिले हैं. यह भी सामने आया कि बाबा के पास एयर होस्टेस की कई तस्वीरें थीं, जिनके साथ उसने खुद के फोटो खिंचवाए थे. इन तस्वीरों को बाबा ने अपने फोन में रखा हुआ था और इनमें से कुछ फोटो का स्क्रीनशॉट भी मिला है, जो लड़कियों की मोबाइल डीपी से लिए गए थे. पूछताछ के दौरान बाबा शुरुआत में गोलमोल जवाब दे रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें उनके खिलाफ मौजूद सबूतों को दिखाया और सख्ती से सवाल पूछे, तब जाकर बाबा ने कुछ जवाब देना शुरू किया.

