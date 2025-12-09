विज्ञापन
यूपी: एक्सप्रेस वे पर CCTV से शूट किए अश्लील वीडियो, लोगों को ब्लैकमेल कर ऐंठे पैसे, अब हुआ बर्खास्त

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी फुटेज का गलत यूज कर लोगों को ब्लैकमेल करने के आरोप में एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के मैनेजर आशुतोष सरकार को बर्खास्त कर दिया गया है.

  • पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के टोल प्लाजा पर तैनात शख्स अश्लील वीडियो ब्लैकमेलिंग के आरोप में बर्खास्त
  • एक्सप्रेस वे के सीसीटीवी फुटेज का दुरुपयोग कर कपल्स समेत यात्रियों के निजी पलों के वीडियो बनाए और वसूली की
  • शिकायतकर्ताओं ने बताया कि आरोपी ने आसपास के गांवों की महिलाओं और लड़कियों के भी वीडियो वायरल किए
सुल्तानपुर:

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के टोल प्लाजा पर लगे एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के मैनेजर आशुतोष सरकार को बर्खास्त कर दिया गया है. आरोप है कि मैनेजर आशुतोष सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर चलने वाले विवाहित कपल्स और अन्य लोगों के निजी पलों का अश्लील वीडियो एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी से निकालकर न सिर्फ उन यात्रियों से वसूली की, बल्कि वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी किया. पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले का है.

वीडियो फुटेज निकाल ब्लैकमेल कर वसूली रकम

ये मामला है सुल्तानपुर जिले में पड़ने वाले हलियापुर थानाक्षेत्र का है. पूर्वांचल एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा पर एक्सप्रेस वे का एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, जिससे पूरे एक्सप्रेस वे पर लगे सीसीटीवी से निगरानी की जाती है. इस सिस्टम की निगरानी के लिए तीन कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं. आरोप है कि इस सिस्टम का मैनेजर अशुतोष सरकार एक्सप्रेस वे का न सिर्फ दुरुपयोग कर रहा है बल्कि एक्सप्रेस वे पर अपनी गाड़ियों में अश्लील हरकतें करने वालों का वीडियो फुटेज निकालकर उन्हें ब्लैकमेल कर अच्छी खासी रकम वसूल रहा है.

लोगों के वीडियो कर रहा था वायरल

शिकायतकर्ताओं की माने तो हलियापुर एक्सप्रेस वे के आसपास के गांव की आने  जाने वाली महिलाओं और लड़कियों बाहर शौच इत्यादि का भी वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करता है. इसके साथ ही यात्रा करने वाले जोड़ों के प्रेम प्रसंग का वीडियो बनाकर रकम वसूल रहा है, जिसका प्रमाण इन वीडियो में कैद है. वसूली करने के बाद वो इन वीडियो को वायरल भी करता था, उसके इस काम से एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की गोपनीयता भंग होने के साथ साथ आशुतोष सरकार की कारगुज़ारी भी उजागर हो गई है.

आरोपी को टर्मिनेट करने में भी झोल

दो दिसंबर को इसकी शिकायत मुख्यमंत्री और सुलतानपुर के जिलाधिकारी से की गई. मुख्यमंत्री से शिकायत कर एक्शन की मांग की गई तो मैनेजर आशुतोष सरकार को बैकडेट में 30 नवम्बर को टर्मिनेट करने का लेटर भी आ गया. फिलहाल शिकायती पत्र और अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. आशुतोष सरकार को NHAI के अधीन आने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 पर सुलतानपुर में, आउटसोर्सिंग कम्पनी सुपर वेव कम्युनिकेशन एंड इंफ्रा सल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात किया गया था. खास बात ये कि जब इस मामले की शिकायत डीएम और सीएम से 02 दिसंबर को हुई, तो फिर कार्रवाई 30 नवंबर को ही कैसे कर दी गई.

