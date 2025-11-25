ट्रिपल मर्डर से दहला पटना, बुजुर्ग को गोली मारकर भाग रहे बदमाशों को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला

बिहार की राजधानी पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के डोमनचक इलाके में सोमवार को एक बड़ी वारदात हुई. जिसमें अपराधियों ने अशर्फी नाम के व्यक्ति पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद दोनों अपराधी मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने किसी तरह उन्हें पकड़ लिया और फिर पीट-पीटकर मार डाला.

DSP रंजन कुमार ने क्या कुछ बताया

सूचना मिलते ही गोपालपुर थाना पुलिस और सदर SDPO मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों अपराधियों और अशर्फी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए PMCH भेज दिया. DSP रंजन कुमार ने बताया कि अपराधियों ने गोली मारकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और फिर मारना शुरू कर दिया. भीड़ की पिटाई से दोनों अपराधियों की मौके पर ही मौत हो गई.

सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस

नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) परिचय कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था. फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने के लिए FSL टीम को बुलाया गया है. साथ ही, आसपास के CCTV फुटेज को बारीकी से खंगाला जा रहा है. पुलिस ने बताया कि हर पहलू पर जांच की जा रही है। घटना के पीछे की वजह और अपराधियों की पहचान को लेकर जांच जारी है.



