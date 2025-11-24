विज्ञापन
तीन बच्चों की मां से इश्क की खौफनाक सजा, आधा सिर और आधी मूंछ मुड़वाकर पूरे गांव में घुमाया

Samastipur News: रविवार को मंजय कुमार महिला से मिलने उसके गांव मुसापुर पहुंचा गया. इसकी खबर लगते ही ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया मौके पर भीड़ जुट गई. पूछताछ में दोनों ने एक-दूसरे से शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन नाराज़ ग्रामीणों ने युवक को सज़ा देने का फैसला किया.पढ़ें अविनाश कुमार की रिपोर्ट...

तीन बच्चों की मां से इश्क की खौफनाक सजा, आधा सिर और आधी मूंछ मुड़वाकर पूरे गांव में घुमाया
तीन बच्चों की मां के प्रेमी को गांव में घुमाया.
  • बिहार के समस्तीपुर जिले में एक युवक को तीन बच्चों की मां से इश्क फरमाने की सजा दी गई.
  • ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और उसका आधा सिर और मूंछ जबरन मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया.
  • युवक किसी तरह मौके से भाग निकला और तभी से लापता है. हालांकि इस घटना की चर्चा गांव में जोरों पर है.
समस्तीपुर:

बिहार के समस्तीपुर जिले में एक युवक को तीन बच्चों की मां से इश्क फरमाना महंगा पड़ गया. अगर वह अपने दिल पर काबू रखकर महिला से चोरी-छिपे मिलने नहीं जाता तो शायद उसे ग्रामीणों के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ता. न ही उसके बाल और मूंछें मुड़तीं और न ही उसे इस हाल में पूरे गांव में घूमना पड़ता. यह घटना समस्तीपुर जिले के घटहो थाना क्षेत्र के एक गांव की है. यहां एक युवक तीन बच्चों की मां से मिलने पहुंचा तो ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और उसका आधा सिर और मूंछ जबरन मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

तीन बच्चों की मां से मिलने पहुंचा तो पकड़ा गया

जानकारी के अनुसार, वैशाली जिले के महनार निवासी रामसगुण महतो का बेटा मंजय कुमार दिल्ली में काम करता है. वहीं उसकी परिचय घटहो थाना क्षेत्र के मुसापुर गांव की एक विवाहिता से हुआ. समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और रिश्ता प्रेम में बदल गया कुछ दिन पहले दोनों अलग-अलग होकर अपने-अपने गांव लौटे थे.

रविवार को मंजय कुमार महिला से मिलने उसके गांव मुसापुर पहुंचा गया. इसकी खबर लगते ही ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया मौके पर भीड़ जुट गई. पूछताछ में दोनों ने एक-दूसरे से शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन नाराज़ ग्रामीणों ने युवक को सज़ा देने का फैसला किया.

आधा सिर और मूंछ मुंडवाकर गांव में घुमाया

इसके बाद ग्रामीणों ने मंजय कुमार का आधा सिर और मूंछ मुंडवाकर उसे पूरे गांव में घुमाया. कई लोग इस दौरान ये सब रोकने के बजाय घटना का वीडियो बनाते रहे. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं युवक किसी तरह मौके से भाग निकला और तभी से लापता है. हालांकि इस घटना की चर्चा गांव में जोरों पर है.

Bihar News, Bihar Love Affair News, Samastipur Love Affair, Bihar Police
