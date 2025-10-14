2 साल का बच्चा बोल नहीं पा रहा था... पति से झगड़ा, दो जुड़वां बच्चों को मार चौथी मंजिल से कूद गई मां

हैदराबाद से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है.एक मां ने पहले अपने दो जुड़वां बच्चों की हत्या की और फिर खुद आत्महत्या कर ली. दरअसल, मंगलवार को बालानगर पुलिस क्षेत्र के पद्मराव नगर फेज-1 में 27 साल की महिला ने अपने दो साल के जुड़वां बच्चों की हत्या कर दी और फिर खुद आत्महत्या कर ली. 27 वर्षीय साई लक्ष्मी नामक महिला ने अपने दो साल के जुड़वां बच्चों को तकिये से दबाकर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद महिला ने अपने घर की इमारत से छलांग लगा दी. बेटे के बोलने के इलाज को लेकर पति से हुए विवाद हुआ था. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

सुबह तड़के उठाया ये आत्मघाती कदम

पुलिस के मुताबिक- मृतक महिला की पहचान चल्लारी साई लक्ष्मी (27) के रूप में हुई है. महिला पर शक है कि उसने अपने दो साल के बेटे चेतन कार्तिकेय और एक लड़की लश्याथा पल्ली की सुबह 3.50 से 4.00 बजे के बीच दम घोंटकर हत्या कर दी थी.इसके बाद अपने घर की इमारत से छलांग लगा दी. घटना के बाद निवासियों ने इमारत के पास साई लक्ष्मी का शव देखकर पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने बताया कि घर के भीतर बच्चे बेजान पाए गए.

पड़ोसियों ने बताया- आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे पति-पत्नी

साई लक्ष्मी और उसका पति अनिल आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के नुजिवीडु के रहने वाले थे और कुछ समय से पद्मराव नगर फेज-1 में किराए के मकान में रह रहे थे. पड़ोसियों के अनुसार, दंपति आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, हालांकि इस आत्मघाती कदम के पीछे का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है.

शुरुआती जांच में घरेलू कलह की वजह सामने आई

सूचना मिलते ही बालानगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए गांधी अस्पताल ले जाया गया और मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस उन संभावित कारणों की जांच कर रही है जिनकी वजह से साई लक्ष्मी ने इतना बड़ा कदम उठाया. अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में घरेलू कलह का पता चला है, लेकिन आगे की जांच जारी है.

घटना से पड़ोसी भी सदमे में

एक मां और उसके बच्चों की दुखद मौत से स्थानीय और आसपास के लोग दुखी हैं.पड़ोसियों ने साई लक्ष्मी को एक शांत और देखभाल करने वाली मां बताया. ये जानने के बाद तो लोग और भी दुख जता रहे हैं. पुलिस ने लोगों से घरेलू विवाद या भावनात्मक रूप से टूटने की स्थिति में समय पर मदद लेने की अपील की है और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और शीघ्र हस्तक्षेप के महत्व पर ज़ोर दिया है.

